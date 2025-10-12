Asesinan a famoso diseñador de modas en Guanajuato

Edgar Molina fue reconocido por ser un famoso diseñador de modas en Guanajuato, talento que le permitió trabajar con personalidades de todo tipo, logrando dar a conocer sus diseños únicos. Lamentablemente, se dio a conocer que asesinaron al joven el sábado.

La noticia ha estremecido al público, debido a la forma en que ocurrieron los hechos. Las autoridades continúan con la investigación, buscando a los responsables de los actos. Es así que te detallaremos toda la información que se sabe sobre su muerte.

¿Qué le pasó a Edgar Molina?

Dentro de los detalles compartidos sobre el asesinato de Edgar Molina, se sabe que el famoso diseñador de modas, falleció el 11 de octubre del 2025, mientras se encontraba en el interior de un vehículo, acompañado de otra persona.

Los actos ocurrieron aproximadamente a las 19:30 horas, donde la Central de Emergencias, fueron informados por la presencia de múltiples detonaciones. Ante la noticia, acudió personal de seguridad en Guanajuato, para encontrar una camioneta donde estaban ambos pasajeros heridos.

Aunque llegaron los paramédicos, Edgar Molina ya no tenía signos vitales, mientras que su acompañante pudo ser estabilizada para ser llevada y atendida en un hospital. Por esa razón, las autoridades abrieron una carpeta de investigación, realizando los procesos correspondientes para poder encontrar a los culpables de los hechos.

¿Qué comentó la gobernadora al respecto?

Dentro de la historia del famoso diseñador de modas, se sabe que tuvo la oportunidad de hacer un vestido para la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Lerdo, prenda que usó para la ceremonia que se realizó el 15 de septiembre por el Grito de Independencia.

Ante el anuncio del asesinato del artista, la gobernadora en su cuenta de X dio a conocer la muerte del joven, enviando sus condolencias a la familia, y recalcando su gran creatividad en el sector de la moda. Además, aprovechó el anuncio para recalcar que harán lo posible para darle justicia.