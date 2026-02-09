El método infalible de jardinería para salvar orquídeas de morir

Las orquídeas son hermosas plantas que se destacan por la forma singular de sus pétalos. Aunque son muy bellas, suelen ser complejas de cuidar, ya que un pequeño error puede causar su secado y morir, por lo que debemos ser casi unos expertos para que crezca sin ningún inconveniente.

Para que no veas la muerte de tu planta, te detallaremos un método infalible de jardinería, el cual debes conocer. Así que toma nota de las recomendaciones que te vamos a realizar al respecto.

¿Cómo salvar a las orquídeas?

La creadora de contenido María Ferrarrotto, mejor conocida como La Doctora de las Plantas, se destaca por ser una experta en el cuidado de las orquídeas. Gran parte de su contenido se destaca por ayudar a sus seguidores a mantener vivos a los ejemplares con algunos sencillos trucos.

Recientemente, compartió un método infalible de jardinería para salvar a sus flores de morir, un truco que todos deberían conocer. Ella explica que si en algún momento observas que tu planta se queda sin raíces, no caigas en pánico, ya que puedes optar por hacer lo siguiente

Hay que quitar las raíces muertas. Coloca las raíces dentro de un recipiente con agua sin que toquen el líquido, con la principal finalidad de crear un ambiente de humedad. De esta manera vas a obligar a la planta a crear nuevas raíces.

Otra gran alternativa que podemos hacer es colocar la planta en un alambre de un soporte, especialmente en una maceta con sustrato nuevo; esto le ayudará a sentirse segura, dejando el estrés y logrando la proliferación de raíces.

¿Qué pasa si mi orquídea no tiene raíces?

Se menciona que cuando las orquídeas se quedan sin raíces, se debe al exceso de ergo, un sustrato que retiene mucha humedad, la falta de ventilación o exceso de fertilizante. Es importante actuar rápido, ya que provoca que la flor no pueda absorber apropiadamente el agua y los nutrientes, para que finalmente muera.

Aplica el método infalible de jardinería para que puedas revivir la planta, así que antes de tirarla, haz todo lo posible para que pueda renacer. Dinos, ¿con qué ejemplar vas a aplicar el truco?