Mhoni Vidente aconseja este ritual para atraer el aguinaldo, bonos y abundancia este 1 de diciembre

Para este 1 de diciembre Mhoni Vidente, ha recomendado un ritual con el que puedes atraer dinero, premios, aguinaldos y estabilidad económica durante todo el mes.

Este ritual ha sido diseñado con el objetivo de “abrir los caminos” y favorecer la llegada de ingresos extra rumbo a las fiestas decembrinas.

¿Cómo hacer ritual para atraer dinero según Mhoni Vidente?

El ritual está pensado para quienes buscan mejorar su economía antes de Navidad, desde ganar un premio en las posadas hasta recibir un bono inesperado o multiplicar el aguinaldo.

La fecha es el 1 de diciembre ya que impulsa la energía de la abundancia y preparar el terreno para “sacarte el premio mayor del 25 de diciembre”.

Necesitas elementos básicos como una veladora blanca, tres limones verdes, cinco monedas, un plato con aluminio, una copa con tequila, ron o mezcal, además de incienso, agua y perfume personal (o alguno de los perfumes esotéricos que ella suele recomendar).

Los pasos a seguir son:

El procedimiento comienza pasando los limones—marcados previamente con una cruz— por todo el cuerpo, acompañados de un Padre Nuestro y un Ave María. Esta limpieza, afirma, sirve para eliminar malas vibras y preparar la energía personal para recibir abundancia.

Luego coloca los limones en un vaso de agua. Si flotan, indica Mhoni, es señal de que la energía negativa quedó atrapada; si se hunden, subirán al día siguiente tras cambiar el agua.

En cuanto a la veladora blanca tiene que ser preparada con canela, perfumes y las cinco monedas alrededor. Cada moneda debe colocarse visualizando “millones” o cualquier meta económica para diciembre. La vidente recomienda encender la vela con incienso de sándalo, pedir al Arcángel Uriel y mantenerla encendida hasta que se consuma por completo.

Las monedas deberán guardarse en la cartera cuando la vela termine de arder, como símbolo de movimiento y multiplicación del dinero.

Mhoni Vidente asegura que este ritual, realizado con fe y puntualidad el lunes 1 de diciembre de 2025, puede ayudar a atraer dinero, estabilidad y oportunidades económicas durante todo el mes.

