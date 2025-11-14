Mhoni Vidente revela el ritual con el Arcángel Uriel para poder atraer dinero

Mhoni Vidente ha manifestado que el ritual del Arcángel Uriel es una de las prácticas que se llevan a cabo para atraer riqueza, estabilidad económica y abundancia inmediata.

Mhoni Vidente recibió un don de la Virgen de Fátima cuando era pequeña. [VIDEO] La Virgen de Fátima le aviso a Mhoni Vidente cuando se llevaría a su abuelita al cielo. La señora falleció cuando dormía junto a su nieta.

De acuerdo a la astróloga, este proceso espiritual que ayuda a liberar energías negativas, cortar envidias y abrir caminos económicos. También ayuda a atraer trabajo, cierre de contratos, prosperidad en negocios y dinero rápido si se realiza con fe y siguiendo cada paso.

¿Cómo hacer el ritual de Mhoni Vidente?

Materiales necesarios



Una veladora amarilla

Un plato forrado con papel aluminio

Un frasco con agua

Incienso de sándalo o copal

Un listón amarillo

Un limón verde

Tres billetes (dos del país y uno extranjero)

Una copa de cristal

Tequila, ron o mezcal

Perfume personal

Perfume “PájaroMacua”, “Doble Suerte Rápida” o atrayente

Canela en polvo

Diamantina dorada

Paso a paso del ritual

Procedimiento

Preparar el limón

Con tu uña debes formar una cruz en el limón verde. Rocíalo con los perfumes mencionados y pásalo tres veces por todo tu cuerpo, rezando un Padre Nuestro y un Ave María para pedir la liberación de malas energías, brujerías o envidias económicas. Luego, colócalo dentro de una copa con agua. Mhoni señala que al inicio el limón se hundirá, pero conforme libere cargas negativas debe comenzar a subir.

EL ARCANGEL URIEL 👼✨



El arcángel Uriel también es conocido como Aretziel, Auriel, Nuriel o Fanuel. Su nombre significa "Dios es luz" . Este ser celestial envía luz a situaciones difíciles, la cual ilumina nuestras capacidades para resolver problemas.

Uriel es nombrado es… pic.twitter.com/Aa4LxGqE7F — Reportero de Luz (@Reporterodeluz) September 4, 2023

Activar los billetes

El siguiente paso es tomar tres billetes y ponerles perfume personal, además de los perfumes espirituales. Pásalos también por tu cuerpo mientras pides abundancia, estabilidad y trabajo. Luego introdúcelos en la copa de agua junto al limón. Se quedarán ahí hasta que se consuma la veladora.

Usar el listón amarillo.

El listón amarillo debe amarrarse con tres nudos en la muñeca izquierda o en el tobillo izquierdo. Mhoni afirma que este listón “atrapa” la riqueza y debe permanecer allí hasta que se caiga por sí solo.

Preparar la veladora.

En el plato con aluminio coloca canela en polvo, diamantina dorada y unas gotas de los perfumes. Llena la copa con tequila, ron o mezcal y colócala junto a la veladora. Enciende primero el incienso de sándalo para limpiar el ambiente y luego prende la veladora amarilla.

Visualización de abundancia.

Con la veladora encendida entre las manos, Mhoni indica que debes visualizarte con más dinero, nueva casa, mejores ingresos, deudas pagadas o un empleo próspero. Después, deja que la veladora se consuma por completo.

¿Qué hacer cuando termine?

Al finalizar, Mhoni indica que:

Los billetes deben secarse y guardarse en la cartera sin gastarlos.

El limón se tira lejos de la casa.

El tequila o mezcal también se vacía fuera del hogar.

Por último la veladora y el aluminio se desechan.

