Dile adiós al negro: Esos los colores que serán tendencia en 2026

Los armarios en invierno suelen contener ropa con colores sobrios y a veces un poco aburridos. Es por esto que te vamos a contar las tendencias de este año que prometen darle más energía a cualquier outfit.

De esta manera, los expertos estilistas, manifiestan que es momento de experimentar con los colores para poder salir de lo tradicional y lucir totalmente distinta en esta temporada invernal.

La tendencia dice que es momento de salir de lo clásico que nos lleva al negro y gris para optar por algunos tonos más vivos como son el guinda que se adapta a diferentes estilos. Cabe destacar que no pueden faltar te de ninguna manera en esta temporada.

¿De qué se trata el fenómeno Bugundy?

Cuando hablamos del color Burgundy, nos referimos a los tonos guinda o burdeos. El mismo tiene un acierto infalible que combina a la perfección con jeans claros, intermedios y negros para looks de oficina, lo que te dará más oportunidad de crear nuevos estilos.

Otra de las opciones es poder ir adecuando esto a tu estilo ya que puedes integrarlo a una chaqueta de cuero unos pantalones e incluso unos sneakers (como los Adidas Gazelle) o un labial intenso .Lo bueno es que puedes usarlo para ir de una comida familiar a un evento nocturno.

También tienes que tener en cuenta es que hay otros tonos que se vuelven tendencia también que son el verde chartreuse (verde oliva) o el tono café chocolate. Estos dos tonos tienen una fuerza magnética en el invierno y no te pueden faltar en tu closet.

Ten en cuenta estos consejos

Verde chartreuse: Este tono es para quienes buscan destacar. Es un color que aporta luz al rostro y rompe con la monotonía del gris invernal.

Café chocolate: Elegancia absoluta. Es el tono perfecto para abrigos y calzado, aportando calidez visual.

