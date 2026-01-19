Ni lo creerás: puedes maquillarte TODA la cara con un solo producto y es este

En un mundo donde el maquillaje suele implicar múltiples productos, esta tendencia demuestra que la simplicidad también puede ser poderosa. Aunque no lo creas, existe un solo producto con el que puedes maquillarte todo el rostro, lograr un acabado armonioso y facilitar tu rutina diaria sin sacrificar estilo ni belleza.

Según expertos de la revista de moda Vogue, actualmente se está llevando a la práctica la teoría del lápiz café, también conocida en inglés como Brown Pencil Theory, que se volvió tendencia rápidamente en redes sociales y muchas personas lo están implementando.

¿Qué es la teoría del lápiz café?

Esta teoría del lápiz café en maquillaje se basa en usar un lápiz marrón como producto multifunción para maquillar casi todo el rostro y lograr un look natural, armonioso y favorecedor.

|Pinterest

La idea es que el cosmético imita mejor las sombras naturales del rostro que el negro u otros colores más intensos. Por eso, puede adaptarse a distintas zonas sin verse exagerado.

¿Cómo se usa este lápiz?

Ojos: funciona como delineador para definir la mirada de forma suave, incluso difuminado como sombra.

funciona como delineador para definir la mirada de forma suave, incluso difuminado como sombra. Cejas: ayuda a rellenarlas y darles forma sin endurecer las facciones.

ayuda a rellenarlas y darles forma sin endurecer las facciones. Contorno: se puede aplicar ligeramente en pómulos, nariz o mandíbula y difuminar para dar profundidad.

se puede aplicar ligeramente en pómulos, nariz o mandíbula y difuminar para dar profundidad. Labios: sirve para perfilar o dar un efecto nude natural si se combina con brillo o bálsamo.

Los beneficios de usar el lápiz café

Desde el portal Harper's Bazaar dieron a conocer que utilizar lápiz café en el maquillaje ofrece múltiples beneficios, ya que aporta un acabado más natural y armonioso al rostro.

Este tono, según especialistas, suaviza las facciones, define sin endurecer la mirada y favorece a todos los tonos de piel. Además, aseguran que es un producto multifunción que puede utilizarse en ojos, cejas, labios e incluso para un contorno ligero, lo que ayuda a simplificar la rutina diaria.

Por último, gracias a su versatilidad, permite lograr looks frescos y elegantes sin necesidad de usar demasiados cosméticos, lo que también colabora con la economía de la persona.