4 colores de sombras que resaltan más los ojos en pieles morenas: se ven increíbles

Elegir el color correcto de sombras puede transformar por completo la mirada, especialmente en las pieles morenas. Gracias a su calidez natural, ciertos tonos resaltan más los ojos y aportan luminosidad sin esfuerzo. Estos cuatro colores se convierten en los grandes aliados para lograr un maquillaje que se vea increíble.

Expertos de la revista Glamour dieron a conocer cuáles son los mejores tonos para incorporar en tu rostro si tienes este tipo de piel y, además, compartieron tips para tener en cuenta a la hora de concretar este maquillaje, que puede ser utilizado para el día a día o para eventos especiales.

Los mejores colores de sombras para resaltar tus ojos

1. Dorado: ilumina la mirada y aporta brillo sin verse exagerado.

2. Bronce: realza el tono de la piel y da profundidad a los ojos.

3. Café chocolate: ideal para definir la mirada de forma natural y elegante.

4. Terracota: aporta calidez y hace que los ojos destaquen al instante.

Consejos clave para lograr estos maquillajes

Para lograr maquillajes que realmente resalten los ojos en pieles morenas, es fundamental preparar bien la piel y aplicar un primer de ojos que ayude a intensificar el color de las sombras. Lo ideal es trabajar los tonos de forma gradual, comenzando con capas ligeras y difuminando cuidadosamente para un acabado natural.

A su vez, combinar colores claros y oscuros aporta profundidad a la mirada, mientras que un toque de luz en el lagrimal o en el centro del párpado hace que los ojos se vean más luminosos. Finalmente, mantener el resto del maquillaje equilibrado permitirá que las sombras sean las verdaderas protagonistas.

La importancia de desmaquillarte al final del día

Desmaquillarse al final del día es un paso clave para mantener la piel sana y bonita. Durante la jornada, el maquillaje se mezcla con grasa, sudor y contaminantes, lo que puede obstruir los poros y provocar imperfecciones si no se retira correctamente, según el portal Mujer Hoy.

Además, limpiar el rostro antes de dormir permite que la piel respire y se regenere durante la noche, evitando envejecimiento prematuro, irritaciones y pérdida de luminosidad. En el área de los ojos, desmaquillarse ayuda a prevenir infecciones, caída de pestañas y líneas finas.