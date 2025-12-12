No creerás lo que dice la psicología de la gente que publica todo su día en redes sociales

Publicar cada momento del día en redes sociales puede parecer una costumbre moderna e inofensiva, pero la psicología sugiere que detrás de este hábito podrían existir motivaciones emocionales y rasgos de personalidad muy específicos. Desde la búsqueda constante de aprobación hasta la necesidad de conexión o reconocimiento, diversos estudios explican por qué algunas personas sienten el impulso de compartirlo todo.

Según un informe del portal Psychology Today, el aumento del uso de estas plataformas ha intensificado y distorsionado la necesidad humana de crear una identidad, por medio de hacer una “imagen” pública que muchas veces está lejos de la realidad de las personas. Asimismo, analizaron los motivos por los que sienten la necesidad de compartir absolutamente todo lo que hacen y estos son algunos de los hallazgos más comunes:



Necesidad de validación: muchos comparten de forma constante porque buscan aprobación, “me gusta” o comentarios que refuercen su autoestima. La retroalimentación actúa como un pequeño “golpe de dopamina”.

Miedo a quedarse fuera: las personas con temor de perderse experiencias sociales suelen compartir más para mantenerse visibles y relevantes dentro de su círculo social.

quienes son naturalmente sociables, expresivos o emocionales tienden a compartir más detalles personales. Búsqueda de control: documentar el día a día puede hacer que algunas personas sientan que tienen mayor control sobre su vida o narrativa.

La relación de las redes sociales con la dopamina

La relación de las redes sociales y la dopamina es uno de los temas más estudiados en psicología y neurociencia, y algunas investigaciones del sitio Cuerpo y Mente explican por qué pueden resultar tan adictivas:

