Estos son los peinados recomendados por expertos si utilizas lentes

Uno de los puntos más llamativos que se han relacionado con la moda en este 2026 es la posibilidad de que los lentes vuelvan a ser la tendencia entre las personas. Si tú eres una de las que utiliza anteojos debido a enfermedades de la vista, aquí conocerás los peinados que, sin duda, te ayudarán a tener un rostro más estético.

Ya sea por la necesidad de utilizarlos para ver bien o, simplemente, por el deseo de tenerlos consigo, la realidad es que los lentes se han ganado un espacio importante entre los amantes de la moda, hecho que se verá mucho más reflejado en este año. Ahora bien, ¿cuáles son los peinados que te ayudarán a sobresalir bajo este punto?

¿Qué peinados se recomiendan para alguien que usa lentes?

Además de su uso necesario, los lentes también fungen como una especie de complemento respecto a lo que deseas transmitir a los demás. Por tal motivo, existen algunos peinados que van perfecto con este tipo de rostro en función del tamaño del cabello, así como la forma e incluso el color de los anteojos que utilizas.

Un ejemplo de lo anterior es el peinado tipo melena didi, el cual favorece considerablemente a este tipo de personas que cuentan con lentes de dimensiones pequeñas gracias a que hace que la atención se desvíe directamente hacia el tipo de corte, lo cual hace que los anteojos sean más un complemento que un ente necesario.

Para hombres y mujeres por igual también destaca el peinado de moños o cabello recogido, el cual no es más que un estilo con el que puedes jugar a través de distintos apartados y que favorecen el rostro de las personas con lentes, las cuales evitan que este sea vea muy circular con su inclusión.

¿Los peinados con cabello largo también benefician a las personas con lentes?

La respuesta es sí. De hecho, aquellas personas que utilizan gafas estilo aviador tienen en este corte su más interesante al momento de estar a la moda en función de su nula intimidación hacia los demás. Y si bien el mismo se asocia principalmente a las mujeres, también puede ser una opción bastante llamativa para los hombres.