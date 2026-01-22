Pon una hoja de laurel en tu billetera y mira lo que pasa con tu suerte financiera este mes

En tiempos donde la estabilidad económica se vuelve una de las principales preocupaciones, muchas personas recurren no solo a estrategias financieras tradicionales, sino también a rituales simbólicos que prometen atraer la abundancia y el dinero. Uno de los más populares y sencillos es llevar una hoja de laurel en la billetera.

Esta práctica ha ganado fuerza en las redes sociales y en distintas corrientes espirituales. Aunque para algunos se trata solo de una superstición, expertos en disciplinas como el Feng Shui y la simbología ancestral aseguran que el laurel ha sido históricamente asociado con el éxito, la protección y la prosperidad.

¿Cómo colocar el laurel en la billetera y en el hogar para atraer dinero y abundancia?

Este uso del laurel no es nuevo: desde la antigua Grecia hasta las filosofías orientales, esta planta ha ocupado un lugar especial como amuleto energético. La forma más popular es llevar una hoja seca de la hierba dentro de la billetera, preferentemente en el compartimento donde se guarda el dinero.

Los expertos recomiendan escribir una palabra clave sobre la hoja (como abundancia, éxito o prosperidad) para reforzar la intención del ritual . Es importante que esté limpia, sin romperse y que se renueve cada mes.

En el hogar, el laurel también puede colocarse en puntos estratégicos. Según el Feng Shui, lo ideal es ubicarlo en el sector sureste de la casa, asociado con la riqueza. Puede ser dentro de un frasco de vidrio, junto a monedas o billetes simbólicos, o incluso en la cocina (que representa el sustento).

La coach financiera y especialista en bienestar energético, Natalia Giacchetta, aclara que estos rituales no reemplazan la planificación económica real, pero sí pueden funcionar como herramientas motivacionales.

¿Cuál es el significado espiritual del laurel en distintas culturas?

En la antigua Grecia y Roma, el laurel era símbolo de victoria, poder y reconocimiento. Las coronas de laurel se utilizaban para honrar a emperadores, atletas y poetas, asociando la planta con el triunfo personal y material.

Según la historiadora de religiones Mircea Eliade, las plantas consagradas tenían un fuerte valor ritual porque representaban la conexión entre lo humano y lo divino. Desde el enfoque del Feng Shui, el ejemplar aromático se considera una planta con energía yang, relacionada con el crecimiento, la expansión y la activación de la prosperidad.

Así es como la consultora en Feng Shui Lillian Too sostiene que las hojas aromáticas estimulan la energía del dinero porque simbolizan éxito sostenido y protección contra pérdidas económicas. En espiritualidad moderna y aromaterapia, también se le atribuyen propiedades de limpieza energética y enfoque mental. La terapeuta holística española Cristina Eguiluz explica que ayuda a reforzar la intención, ya que su aroma actúa como anclaje psicológico positivo.