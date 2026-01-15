14 de febrero: Los mejores rituales para atraer el amor el Día de San Valentín

Comienza la cuenta regresiva para una de las fechas más esperadas por chicos y grandes por igual. Aquellos que celebran la unión amorosa se dicen listos para disfrutar el Día de San Valentín , por lo que aquí conocerás una lista con los mejores rituales que puedes hacer durante el 14 de febrero.

El Día de San Valentín, también conocido como el Día del Amor y la Amistad, se posiciona como una fecha en la que hombres y mujeres disfrutan del amor de pareja y del cariño que tienen por sus amigos y seres más cercanos. Por tal motivo, es preciso que conozcas algunos rituales para atraer el amor durante este día.

¿Qué rituales atraen el amor durante el 14 de febrero?

De acuerdo con el portal Vanidades, el ritual con velas se ha convertido en uno de los más populares para quienes desean encontrar a su alma gemela en este 14 de febrero. Se trata de encender una vela roja o rosa en un ambiente tranquilo y que, al prenderla, puedas visualizar una relación que se fundamente en la honestidad y el respeto con la persona que más quieres.

El ritual del baño energético también ha ganado muchos adeptos en el pasado reciente, y este consiste en el autocuidado del cuerpo al tomar una ducha la noche del 13 de febrero; es decir, antes de San Valentín. Una vez terminado el baño, deberás tener un recipiente de sal marina, mismo que verterás para limpiar tu sistema.

Finalmente aparece el ritual de la cita con uno mismo, el cual no es más que un periodo de tranquilidad con nosotros. Arréglate, sal de casa, disfruta de una película, tu comida favorita o, bien, un regalo. Se trata de que el universo te dé a entender lo importante que eres para ti mismo y, con ello, puedas encontrar a alguien más en el futuro.

Ritual de la intención, ¿el mejor para el Día de San Valentín?

Si entre tus deseos está la opción afectiva, ya sea a través de un amor o una amistad, este ritual podría ser el mejor para ti. Durante el 14 de febrero tendrás que escribir en un papel el tipo de vínculo que quieres tener a través de los valores que buscas en una persona, misma que podría hacer que tu vida sea más feliz.