Las 2 predicciones de Mhoni Vidente que ya se cumplieron en 2026

Mhoni Vidente es una de las astrólogas más famosas y quien frecuentemente realiza predicciones que causan escalofríos. A 3 días de comenzar el 2026, pues ya se cumplieron 2 de sus “profecías”.

¿Cuáles fueron las predicciones cumplidas de Mhoni Vidente en este 2026?

La primera de las predicciones se cumplió este viernes 2 de enero, cuando los mexicanos se levantaron con el sonido de la alerta sísmica ya que hubo un fuerte movimiento telúrico con epicentro en San Marcos, Guerrero con una intensidad de 6.5 grados.

Mhoni Vidente había manifestado el 31 de diciembre, que el año 2026 estaría dominado por las erupciones volcánicas y los sismos.

“El año 2026, va a ser el año volcánico y de sismos, va a ser el año completamente de mover las energías, se van a mover las coordenadas de la tierra porque definitivamente vamos a estar cambiando el clima…hay que tener conciencia de cuidar la naturaleza, los animales y el medio ambiente, va a ser un año completamente volcánicas…”, había advertido en un programa.

🚨En redes sociales ha comenzado a circular videos de cómo se percibió el !#sismo en la #CDMX de este viernes 2 de enero de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos Guerrero 🚨

Así es que quedaron advertidos todos los países del mundo ya que en 2026 se esperan desastres naturales, especialmente con sismos y erupciones de volcanes inactivos, especialmente algunos de Estados Unidos y México.

La segunda predicción se cumplió este 3 de enero debido a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió un mensaje en redes sociales para informar la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Mhoni Vidente había manifestado que en los primeros días de este año iban a ocurrir cambios importantes en cuanto a la política de Venezuela y quedaría involucrado el presidente Nicolás Maduro quien ha sido detenido.

La astróloga, en sus predicciones, había manifestado que Estados Unidos iba a buscar tomar acciones legales contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y tener un cambio importante en la política de Venezuela.

"Lo que quiere hacer Estados Unidos es tomar acciones legales para poder sacar completamente a Nicolás Maduro", dijo.

