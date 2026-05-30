Christian Nodal envia FUERTE mensaje durante su concierto en la Monumental Plaza de Toros México en medio de problemas familiares

El pasado viernes 29 de mayo miles de personas se dieron cita en uno de los recintos más importantes en la Ciudad de México en donde se llevan a cabo conciertos; la Monumental Plaza de Toros México, esto para presenciar la presentación de Christian Nodal misma que destacó por la interpretación de grandes éxitos, invitados y especialmente un fuerte mensaje por parte del artista.

¿Qué mensaje envió Christian Nodal en su concierto?

El concierto del intérprete de “Botella tras botella” estuvo lleno de momentos llenos de emoción ya que miles de personas cantaron a todo pulmón cada una de sus canciones. Sin embargo, uno de los momentos más impactantes fue cuando su esposa, Ángela Aguilar, salió al escenario para cantar junto a él su famosa colaboración “Dime Como Quieres” en la que demostraron todo su amor con besos y abrazos. Cuando la presentación terminó Nodal dió un mensaje, el cual ya le está dando toda la vuelta a las redes sociales “Les deseo a todos que algún día encuentren el amor verdadero, vieran que bonito se siente, te amo mi reina, que viva en amor esta noche en la México” fueron las palabras del cantante. Este momento fue el regreso de la hija de Pepe Aguilar a los escenarios luego sin presentar actividad reciente en la música.

Por otro lado, esto termina de ponerle fin a los rumores de separación de la pareja, mismos que fueron difundidos hace algunas semanas en las que aseguraban que la pareja estaría enfrentando una crisis matrimonial además de esto esta declaración de amor por parte de Nodal fue hecha en medio de los problemas familiares que enfrenta debido a que su padre es el dueño de su marca artística, teniendo todo el poder sobre su carrera.

Mejores momentos del concierto de Nodal en la Monumental Plaza de Toros México

El cantante de regional mexicano sorprendió al tener como invitados no solo a Ángela Aguilar sino a su amigo y colega Gera MX, con quién interpretó el tema “Botella tras botella”, uno de los más populares de su carrera. Por otro lado, el artista cantó éxitos como “Probablemente”, “Amé”, “Te fallé”, “Ayayay”, entre otros. Finalmente uno de los momentos más emotivos fue cuando el artista se conmovió hasta las lágrimas sobre el escenario al ver toda la euforia y el apoyo que el público le brindó “Me parece un sueño este momento, no me quiero bajar nunca del escenario no quiero que se acabe esta noche” fueron algunas de las palabras del cantante.