5 tintes de pelo para rejuvenecer el rostro después de los 40

El tinte de cabello juega un rol importante a la hora de un cambio de look porque ya que puede favorecer como tener el efecto contrario. Si lo que buscas es verte más joven pues te contamos los consejos de los expertos.

Los mejores tintes para rejuvenecer el rostro después de los 40 son los tonos cálidos, los castaños con luz y los rubios suaves, ya que suavizan las líneas de expresión y aportan una luminosidad inmediata a la piel.

Ten en cuenta que a partir de los 40 años, los colores demasiado oscuros o los negros rotundos endurecen las facciones y marcan más las ojeras. La clave según los expertos de belleza es apostar por reflejos que imiten la luz del sol.

¿Cuáles son los mejores tintes de pelo para rejuvenecer?

Rubio Caramelo (Caramel Blonde)

Este tono es el equilibrio perfecto entre el castaño claro y el rubio dorado. Aporta muchísima calidez al rostro, contrarresta el tono opaco de la piel y disimula perfectamente el crecimiento de las primeras canas.

En pieles trigueñas el tono rubio caramelo luce más natural|Pinterest

Castaño Iluminado (Brunette con mechas Miel)

Este es un tono funciona si prefieres mantener tu base oscura, un castaño sólido puede envejecerte. Añadir reflejos miel o avellana rompe la monotonía del color. Las mechas bajo la técnica de Balayage en tonos miel enmarcan el rostro, suavizan la mandíbula y dan volumen visual al cabello.

Rubio Dorado Suave

Ten en cuenta que los tonos cenizos o grises pueden hacer que la piel luzca cansada. El dorado, en cambio, devuelve el brillo natural. Actúa como un reflector de luz directo hacia tus ojos y pómulos, restando años de encima de manera inmediata.

Este color es hermoso.|Pinterest

Bronde (Castaño + Rubio)

Es la fusión exacta de brown (marrón) y blonde (rubio). Es ideal para quienes no se deciden entre un tono u otro. Crea una melena multidimensional muy natural. Al no ser un color plano, distrae la atención de las imperfecciones de la piel.

Cobrizo Sutil o Apricot

Los tonos rojizos apagados o muy oscuros endurecen, pero un cobrizo cálido, inclinado hacia el canela, aporta una frescura vibrante. Da un aspecto saludable y "buena cara" al instante, especialmente a las pieles claras o con subtonos cálidos.