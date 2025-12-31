Las 7 prendas de vestir que te aumentarán la edad si las utilizas

Las prendas de vestir no solo sirven para cubrirnos, sino que también comunican, incluso hay piezas que nos hacen tener una apariencia mayor respecto a nuestra edad, es por eso que te decimos cuáles son las 7 prendas que te aumentarán unos años de edad.

Blazer: Cualquier tipo de saco con hombreras te hará verte mayor. Esta es una pieza clave en el armario de cualquier persona, ya que suele ser indispensable para eventos, trabajar e ir a la oficina. Es una prenda que expresa formalidad y seguridad, por lo que usar uno suele aumentar unos cuantos años en la persona que lo porte, sobre todo si se usa en tonos oscuros como el azul marino o negro.

Camisa formal blanca: Las camisas suelen dar una apariencia mayor a quienes la portan debido a la formalidad de la prenda. Usualmente aquellas que tienen estructura en mangas y hombros suelen expresar un porte mayor. Por otro lado, si sumado a esto la camisa se combina con pantalones formales la persona que usa el look probablemente se vea mayor de lo que es.

camisa blanca |Crédito: Unsplash

Maxi Vestidos: Los vestidos largos son una prenda que pueden asimilar que la edad de una persona es más grande. Esta pieza es un básico en cualquier armario. Los maxi vestidos que tienen estructura en los hombros, cintura y caídas suelen añadir mucha formalidad, por lo que usarlos en eventos de noche es una idea fenomenal.

Blusas de seda brillosa: Estas prendas suelen añadir mucha formalidad, sobre todo si son de cuello alto y manga larga debido a esto al usarlas hacen que quienes las porten luzcan mayores. Esto puede ser un punto usado a favor de la persona ya que muestra carácter, fuerza y seguridad. Sin embargo, también es una prenda que puede verse divertida y juvenil si se usa en tonos claros y llamativos.

Corbata: No podíamos dejar de lado a la corbata, pieza que es esencial para añadir formalidad a cualquier look. En hombres, este detalle da formalidad, misma que da una apariencia mayor de quién la usa aunque si se combina con piezas casuales suele dar un tono más fresco, juvenil y divertido.

Corbata|Crédito: Unsplash

Las capas: Esta pieza es una prenda que hace lucir a una persona mayor, la clave para destacar y transformarla en un elemento que haga resaltar el look es añadir algún cinturón pequeño y combinarlo con otras prendas y calzado como un pantalón de vestir y tacones altos. Con esto la elegancia será enorme.