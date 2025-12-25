¿Cómo saber qué arcano te toca para el 2026, basándote en tu fecha de nacimiento?

Estamos a pocos días de iniciar el 2026 , un año lleno de retos y metas por cumplir. Es justo en estos días cuando uno quiere saber qué destino llegará a nosotros durante el año, logrando prevenir todo tipo de situaciones que lleguen a nuestras vidas.

Es así que te explicaremos qué arcano te va a tocar; para ello vamos a necesitar los dígitos de tu fecha de nacimiento. De esta sencilla manera, lograrás identificar qué tarjeta del tarot te va a tocar en los próximos 365 días del año. Así que no pierdas ningún detalle al respecto.

¿Cómo saber cuál es mi arcano en el tarot?

El arcano del tarot depende de cada persona, pero principalmente te va a servir para saber qué vibra te va a acompañar en el 2026, además de ser una mejor forma de entender todo lo que te va a suceder o vas a experimentar, pero todo dependerá de ciertos números.

Para saber cuál te va a tocar, sencillamente debes sumar los dígitos del día y mes de nacimiento más los dígitos del 2026. Por ejemplo, si tu cumpleaños fue el 29 de diciembre, debes hacer lo siguiente:

2+9+1+2+2+0+2+6=24

En este caso, debemos hacer una suma más, debido a que el arcano solamente abarca del 1 al 22; por lo tanto, al 24 hay que sumar ambas cifras, que dan el total de 6. Dicho número será determinante para saber qué vibra nos va a acompañar; así lo explica el TikTok de Saturn Tarot.

¿Cuáles son los 22 arcanos del tarot?

Una vez que ya tienes el arcano que te corresponde dependiendo de tu fecha de nacimiento, ahora es importante que sepas cuál te corresponde, información que te llevará a identificar qué vibra te tocará mantener en el 2026 . Estos son los que hay:

El mago Sacerdotisa La Emperatriz El emperador El Papa Los enamorados El Carro La Justicia El Ermitaño Rueda de la fortuna La Fuerza El Colgado La muerte La templanza El diablo La Torre La estrella La Luna El sol El Juicio El Mundo El Loco

Una vez que sabes cuál te tocó, deberás identificar cada uno de ellos, puesto que tienen un significado diferente, prediciendo algunas situaciones que podrás enfrentar durante el año.