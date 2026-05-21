¿Se murió el rey Carlos III? Así dio la noticia la radio británica

El rey Carlos III se convirtió en tendencia luego de que inesperadamente una emisora británica anunciara accidentalmente su muerte durante una transmisión en vivo. El incidente que sorprendió a todo un país ocurrió mientras el monarca realizaba actividades oficiales en Irlanda del Norte, provocando confusión inmediata entre oyentes y usuarios en redes sociales, quienes estaban muy desconcertados, pues la noticia parecía bastante real. Resulta que todo se trató de un error técnico.

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¿Qué fue lo que pasó?

Todo sucedió en la emisora Radio Caroline, la cual interrumpió su programación habitual para transmitir una serie de mensajes protocolarios de luto junto al himno nacional británico. Este tipo de mensajes se usa tradicionalmente cuando fallece un miembro importante de la monarquía. El mensaje que se escuchó relataba: “Suspendemos nuestra programación hasta nuevo aviso como muestra de respeto tras el fallecimiento de Su Majestad el rey Carlos III”. Esta se escuchó varias veces, lo que elevó la preocupación, los rumores y el caos en redes sociales.

El rey Carlos III NO murió

Pese al susto que vivieron, resultó que el monarca continuaba con sus actividades oficiales. De hecho, mientras esto ocurría, se encontraba participando en un evento cultural junto a la reina Camila en Irlanda del Norte. Posteriormente, la emisora tuvo que aclarar que todo fue a causa de un fallo informático en su equipo.

¿Por qué existía una grabación lista?

Medios británicos explicaron que es común que las cadenas grandes de información o entretenimiento se mantengan preparadas ante este tipo de situaciones para contar con todos los protocolos especiales que se deben seguir en una situación como esta. Esto con el objetivo de activarse inmediatamente en caso del fallecimiento de figuras importantes como el rey. La estación de radio tuvo que ofrecer disculpas públicas. El director, Peter Moore, explicó en redes sociales que el incidente ocurrió debido a un error técnico en el estudio principal. También ofreció disculpas al rey y a los oyentes, asegurando que esperan continuar colaborando con futuros mensajes oficiales de la familia real.