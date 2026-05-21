Daniel Goleman es un psicólogo mundialmente reconocido por su teoría de la inteligencia emocional que plasmó en un libro en el año 1995 y donde viene una cita que es digna de reflexionar, como lo es: “No importa lo inteligente que seas si tus capacidades emocionales no están en tus manos”. 3 señales de que tu relación es tóxica y debes salir YA mismo, según la psicología.

En la cita, el estadounidense hace una pequeña crítica a las personas que son sumamente inteligentes, pues por más brillante que seas, puedes sabotear tu éxito si no tienes la capacidad de gestionar las emociones. La psicología explica por qué, si naciste en la década de 1970, te cuesta tanto pedir ayuda.

Daniel Goleman, psicólogo: “No importa lo inteligente que seas si tus capacidades emocionales no están en tus manos”|Psicología y Mente

La frase de Goleman viene en su libro, que es mundialmente conocido, y las líneas tal cual vienen impregnadas son las siguientes: “Si no tienes control sobre tus emociones, si careces de autoconciencia, si no eres capaz de gestionar tus emociones negativas, si no puedes tener empatía y relaciones efectivas, entonces, por muy inteligente que seas, no llegarás muy lejos”.

El aporte de Goleman a la psicología

El estadounidense utilizó por primera vez el término inteligencia emocional cuando nadie hablaba de ello, pese a que es primordial en la vida de cada persona, ya que es clave para el bienestar mental y las relaciones con los demás.

De acuerdo con un artículo del portal Psicología y Mente, el que una persona tenga inteligencia emocional le abre muchas puertas, pero sobre todo tiene mejoras en el rendimiento laboral y la productividad, así como la capacidad de liderazgo, favorecer el bienestar psicológico, tener equilibrio emocional, reducir la ansiedad y superar la depresión y la tristeza.

Las frases para analizar de Daniel Goleman

El libro Inteligencia Emocional de Daniel dejó varias citas que se deben analizar y poner en práctica, como lo son las siguientes.

