En qué parte de la casa debes colocar la lavanda para que florezca fuerte y dure más tiempo
La lavanda es una de las plantas aromáticas más elegidas para decorar el hogar gracias a su perfume relajante, sus flores violetas y su fácil mantenimiento. Pero no todos los sitios del hogar potencian su crecimiento. Conoce cuál es el lugar adecuado.
La lavanda necesita principalmente abundante luz solar, buena ventilación y poca humedad para desarrollarse correctamente. Por eso, ubicarla en espacios demasiado oscuros o húmedos puede hacer que sus flores pierdan intensidad y que la planta se debilite rápidamente.
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La mejor ubicación para la lavanda dentro del hogar suele ser cerca de ventanas muy luminosas, balcones soleados o terrazas con buena circulación de aire. Instituciones como la Royal Horticultural Society (RHS), el Missouri Botanical Garden destacan que la lavanda prospera mejor cuando se imitan las condiciones secas y soleadas de su hábitat natural.
¿Cuál es el mejor lugar de la casa para colocar la lavanda?
La clave está en ofrecerle mucha luz natural y evitar el exceso de humedad alrededor de las raíces.
- Cerca de una ventana soleada: garantiza varias horas de luz. La lavanda necesita entre 6 y 8 horas diarias de sol directo para florecer correctamente.
- En balcones o terrazas luminosas: favorece la ventilación natural. El aire circulando ayuda a evitar hongos y exceso de humedad.
- En entradas o salas muy iluminadas: aprovecha su aroma decorativo. Además de embellecer el ambiente, su perfume puede aportar sensación de frescura y calma.
- Lejos de baños o cocinas muy húmedas: previene el deterioro de las raíces. Los ambientes constantemente húmedos no son recomendables para esta planta mediterránea.
¿Cómo cuidar la lavanda para que dure más tiempo y florezca fuerte?
Los expertos en jardinería explican que, además de la ubicación, existen algunos cuidados esenciales para mantener la planta sana.
- Regar solo cuando la tierra esté seca: evita el exceso de agua. La lavanda tolera mejor la sequía que el riego constante.
- Usar macetas con buen drenaje: impide acumulación de humedad. Las raíces pueden pudrirse fácilmente si el agua no drena correctamente.
- Podar después de la floración: estimula nuevos brotes. Retirar flores secas ayuda a mantener la planta compacta y vigorosa.
- Elegir sustratos ligeros y aireados: favorece el crecimiento saludable. Los especialistas recomiendan mezclas con arena o perlita para mejorar el drenaje.
La Royal Horticultural Society explica que la lavanda puede durar muchos años si recibe suficiente sol y no se expone a humedad excesiva. Por eso, colocarla en un sitio luminoso y bien ventilado no solo ayuda a que florezca más intensamente, sino también a conservar su aroma característico durante mucho más tiempo.