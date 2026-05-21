En qué parte de la casa debes colocar la lavanda para que florezca fuerte y dure más tiempo

La lavanda necesita principalmente abundante luz solar, buena ventilación y poca humedad para desarrollarse correctamente. Por eso, ubicarla en espacios demasiado oscuros o húmedos puede hacer que sus flores pierdan intensidad y que la planta se debilite rápidamente.

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La mejor ubicación para la lavanda dentro del hogar suele ser cerca de ventanas muy luminosas, balcones soleados o terrazas con buena circulación de aire. Instituciones como la Royal Horticultural Society (RHS), el Missouri Botanical Garden destacan que la lavanda prospera mejor cuando se imitan las condiciones secas y soleadas de su hábitat natural.

¿Cuál es el mejor lugar de la casa para colocar la lavanda?

La clave está en ofrecerle mucha luz natural y evitar el exceso de humedad alrededor de las raíces.



Cerca de una ventana soleada: garantiza varias horas de luz. La lavanda necesita entre 6 y 8 horas diarias de sol directo para florecer correctamente.

garantiza varias horas de luz. La lavanda necesita entre 6 y 8 horas diarias de sol directo para florecer correctamente. En balcones o terrazas luminosas: favorece la ventilación natural. El aire circulando ayuda a evitar hongos y exceso de humedad.

favorece la ventilación natural. El aire circulando ayuda a evitar hongos y exceso de humedad. En entradas o salas muy iluminadas: aprovecha su aroma decorativo. Además de embellecer el ambiente, su perfume puede aportar sensación de frescura y calma.

aprovecha su aroma decorativo. Además de embellecer el ambiente, su perfume puede aportar sensación de frescura y calma. Lejos de baños o cocinas muy húmedas: previene el deterioro de las raíces. Los ambientes constantemente húmedos no son recomendables para esta planta mediterránea.

¿Cómo cuidar la lavanda para que dure más tiempo y florezca fuerte?

Los expertos en jardinería explican que, además de la ubicación, existen algunos cuidados esenciales para mantener la planta sana.



Regar solo cuando la tierra esté seca: evita el exceso de agua. La lavanda tolera mejor la sequía que el riego constante.

evita el exceso de agua. La lavanda tolera mejor la sequía que el riego constante. Usar macetas con buen drenaje: impide acumulación de humedad. Las raíces pueden pudrirse fácilmente si el agua no drena correctamente.

impide acumulación de humedad. Las raíces pueden pudrirse fácilmente si el agua no drena correctamente. Podar después de la floración: estimula nuevos brotes. Retirar flores secas ayuda a mantener la planta compacta y vigorosa.

estimula nuevos brotes. Retirar flores secas ayuda a mantener la planta compacta y vigorosa. Elegir sustratos ligeros y aireados: favorece el crecimiento saludable. Los especialistas recomiendan mezclas con arena o perlita para mejorar el drenaje.

La Royal Horticultural Society explica que la lavanda puede durar muchos años si recibe suficiente sol y no se expone a humedad excesiva. Por eso, colocarla en un sitio luminoso y bien ventilado no solo ayuda a que florezca más intensamente, sino también a conservar su aroma característico durante mucho más tiempo.