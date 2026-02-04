Esto pasa si tomo agua caliente en ayunas

Una salud fuerte es necesaria para gozar de una vida de bienestar. Es por eso que los expertos en medicina ponen a la alimentación y la actividad física como los principales pilares, mientras que todos coinciden en que son los hábitos los que determinan nuestra salud.

En este punto, las redes sociales se han convertido en un depósito de miles y miles de consejos y procesos que apuntan al cuidado de la salud. Beber agua caliente en ayunas se ha convertido en una tendencia viral y quienes la han adoptado destacan sus beneficios, pero los expertos también se han referido a esta práctica.

¿Qué beneficios tiene tomar agua caliente en ayunas?

Desde hace algunas semanas, plataformas como TikTok e Instagram se han inundado de videos de personas que afirman haber incluido en sus vidas el hábito de beber agua caliente en ayunas para cuidar su salud. Mientras algunos afirman que ayuda a bajar de peso, otros sostienen que sirve para desintoxicar el organismo.

En algunas publicaciones se hace referencia a que tomar agua caliente en ayunas mejora la digestión y acelera el metabolismo. Además, ponen como sustento de esta práctica que se trata de algo milenario ya que proviene de tradiciones orientales y del Ayurveda de la India.

¿Qué dicen los expertos sobre este hábito?

Más allá de la viralización de esta práctica y la cantidad de personas que en redes sociales afirma tener grandes beneficios por beber agua caliente en ayunas, no existe sustento científico para tales afirmaciones. “No existen pruebas concluyentes de que el agua caliente ofrezca mayores beneficios”, remarcó la doctora Snehal Smart, aunque afirmó que es menos agresiva para el estómago que el agua fría.

Por su parte, la experta en nutrición Helen Ruckledge hizo hincapié en la importancia de la hidratación para el cuidado de la salud, pero aclaró que “lo importante es tomar suficiente agua, sin importar la temperatura”.

Aunque mucho se busque sobre el tema, no existen investigaciones científicas que confirmen los beneficios que en redes sociales le atribuyen al hábito de tomar agua caliente en ayunas. Sin embargo, los expertos en medicina remarcan siempre que beber agua es vital por lo que el tema de la temperatura puede pasar a ser solo algo relacionado con las preferencias de cada persona.

