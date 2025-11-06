Qué significa dormir con tu perro o gato en la cama, según la psicología

Compartir la cama con una mascota es una costumbre cada vez más común. Para muchos, dormir junto a su perro o gato representa cariño y compañía, pero la psicología revela que este hábito puede tener un significado más profundo que va más allá del simple apego.

Descansar con un animal refleja una necesidad emocional de conexión y seguridad. Según expertos del sitio Men's Health, quienes reposan con sus mascotas suelen experimentar una sensación de calma y protección, similar a la que se siente en vínculos familiares cercanos. El contacto físico con el perro o gato reduce el estrés y libera oxitocina, la llamada "hormona del amor", lo que mejora la calidad del sueño y el bienestar emocional.

A su vez, especialistas aseguran que esta costumbre puede interpretarse como un vínculo de confianza y afecto incondicional. Los aliados de cuatro patas no juzgan, no exigen y ofrecen una presencia constante, lo que para muchas personas se traduce en alivio ante la soledad o la ansiedad.

Sin embargo, especialistas en salud y comportamiento animal del portal Kivet también dieron a conocer los cuidados que debes tener si duermes con tu perro o gato en la cama, entre los que mencionaron:

