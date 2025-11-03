4 libros de motivación personal que te ayudarán a mejorar tu salud mental: lo dicen expertos

Muchas personas buscan mejorar su bienestar y fortalecer su salud mental a través de ejercicios, pero la lectura puede ser una herramienta poderosa para lograrlo. Por tal motivo, expertos compartieron cuatro libros de motivación personal que ofrecen estrategias, reflexiones y prácticas para manejar el estrés, la ansiedad y los desafíos cotidianos.

Estas obras, de acuerdo a los especialistas consultados por el medio GQ, no solo inspiran, sino que también proporcionan herramientas concretas para cultivar hábitos positivos, así como también reforzar la resiliencia y fomentar una actitud más equilibrada y saludable ante la vida.

Si lee estos libros, podrá encontrar equilibrio psicológico

Aunque existen múltiples textos que pueden ser grandes aliados cuando se trata de cuidar la estabilidad emocional, psicólogos mencionaron algunos libros clave para conectar con uno mismo:



Los Cuatro Acuerdos, de Miguel Ruiz: explica cómo las creencias y las palabras moldean la realidad personal y cómo romper con patrones de pensamiento autodestructivos puede cambiar radicalmente la vida de la persona. El profeta, de Khalil Gibran: está compuesto por 26 ensayos poéticos en los que el protagonista comparte con los habitantes de una ciudad sus reflexiones sobre los grandes temas de la vida como el amor, el trabajo, la libertad, la alegría, el dolor, la amistad, la muerte, entre otros. Hábitos atómicos, de James Clear: enumera formas de crear buenos hábitos, romper con los malos y adoptar pequeños cambios que pueden conducir a resultados notables. Manifestar, los 7 pasos para conseguir la vida de tus sueños, de Roxie Nafousi: enumera acciones que puede realizar un individuo para recuperar el poder personal y crear la vida con la que siempre ha soñado.

Leer tiene un impacto profundo en el bienestar emocional

La lectura no solo se trata de una actividad placentera, sino también de una herramienta terapéutica y transformadora, según expertos del sitio Calm. Entre las cualidades más valiosas de esta práctica, mencionaron que:

