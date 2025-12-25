¿Qué significa que te salga el arcano de ‘el mago’ en el tarot? Esto representará en el 2026

Se acerca el 2026 , un año al que llegarán varios retos en nuestra vida, los cuales se encargarán de ponernos a prueba para aprender. Ante tales situaciones, es importante saber qué arcano del tarot nos va a tocar, una vibra que dominará los próximos 365 días.

Programa 17 junio 2024 Parte 1 | ¿Qué nos deparan los horóscopos?

Si fuiste una de las personas a las que les tocó la carta de ‘el mago’, entonces prepárate, porque te revelaremos qué mensaje tiene para ti durante el inicio de año, entonces toma nota de todos los detalles que te vamos a compartir a continuación.

¿Qué significa El Mago en las cartas de Tarot?

En el portal de Tizana Tarot, explica que la carta de ‘el mago’, que es el número 1, usualmente suele estar ligada a lo intelectual y a la aplicación de la lógica ante ciertas situaciones. Suele mostrar la silueta de un hombre que porta un bastón en la mano derecha; hay un símbolo de infinito en la parte superior de su cabeza.

La creadora de contenido ‘Constanza | Tarot & Formación’, en sus redes sociales subió un video en el que explica el significado del arcano para el 2026. Explica que debes prepararte, puesto que será una temporada de crear desde lo que ya has vivido y experimentado.

Empieza un ciclo en el que vas a dejar huellas, siendo un momento importante para enfrentarte a situaciones complejas. Tienes todo disponible para hacer lo que quieras, así que aprovecha lo que tienes, pero aprende a usarlo correctamente.

¿Cómo saber qué arcano me toca?

Para saber qué arcano te toca en el 2026, es más sencillo de lo que parece; solamente necesitas hacer una sencilla suma. Solamente vas a sumar los dígitos de tu día y mes de cumpleaños, más los números del 2026. Por ejemplo, si naciste el 15 de noviembre, haz lo siguiente:

1+5+1+1+2+0+2+6=18

Cuando tengas el resultado, verifica qué número te salió; si la cifra es mayor a 22, suma ambos dígitos para tener el resultado final. Ahora, saca tu suma y verifica si te tocó la carta de ‘el mago’ , o alguna de las otras opciones.