Qué significa que una persona se pinte el pelo negro, según la psicología

El color del cabello es una forma poderosa de expresión personal y, en muchos casos, refleja estados emocionales, actitudes y rasgos de la personalidad. Según la psicología, pintarse el pelo de negro puede estar asociado con múltiples rasgos de tu identidad. Checa qué dicen los expertos.

De acuerdo a especialistas del Journal of Consumer Psychology, esta práctica tiene un significado que va a depender en gran parte del contexto personal y emocional de cada individuo. Sin embargo, hay algunas características que reúnen este tipo de personas.

La interpretación detrás de cambiarse el color de cabello a negro

el negro se asocia con firmeza, autoridad y protección, por lo que muchas personas lo eligen cuando quieren sentirse más seguras o fuertes. Deseo de proyectar elegancia y sofisticación: es un color clásico que transmite sobriedad, formalidad y una imagen cuidada.

es un color clásico que transmite sobriedad, formalidad y una imagen cuidada. Necesidad de marcar un cambio personal: teñirse de negro puede simbolizar el cierre de una etapa y el inicio de otra, especialmente tras experiencias importantes.

puede reflejar determinación, independencia y una personalidad definida. Intención de pasar desapercibido emocionalmente: en algunos casos, también puede funcionar como una barrera protectora frente al entorno.

Los cuidados que debes saber a la hora de cambiarte el tono de tu cabello

Cambiar el tono de tu pelo puede transformar por completo tu look, pero también requiere cuidados específicos para mantenerlo sano y bonito, según expertos del portal Instyle. Entre los más importantes, mencionaron:

