Qué dice la psicología de las personas que tienen el cabello de colores (ni te lo imaginas)

Cambiar el tono natural del cabello puede parecer solo una moda, pero en realidad revela mucho más de lo que imaginas. Pintarse de colores como azul, rosa, rojo o incluso tonos neón suele asociarse con etapas de transición, deseos de expresarse o la necesidad de marcar distancia de lo que “se espera” de una persona. Pero, ¿qué dice la psicología realmente? Te explicamos.

De acuerdo con el psicólogo clínico, Gabriel Rolón, los cambios en la apariencia, como un nuevo tinte, funcionan como un acto de autonomía. Es la manera de mostrar un deseo personal frente a las expectativas del entorno.

(ESPECIAL/CANVA) Hay muchos significados sobre tener el cabello pintado de diferentes colores, según la psicología

Y no está nada alejado de la ciencia. Investigaciones publicadas en el Journal of Consumer Psychology muestran que las decisiones estéticas están ligadas a la necesidad de autoexpresión y a cómo queremos ser percibidos.

Pero, aunque parece increíble, hay significados para cada color del cabello, según la psicología.

¿Qué revela cada color de cabello sobre la personalidad?

Al ser una manera de expresarse, el cabello revela detalles sobre la personalidad que están en las profundidades de cada persona. El rojo es uno de los tonos más intensos: suele relacionarse con pasión, liderazgo y seguridad. El azul, en cambio, se conecta con creatividad e introspección.

Hay otros colores que también tienen su propia lectura. Por ejemplo, el verde neón habla de rebeldía; el rosa pastel transmite sensibilidad, y el violeta intenso se asocia con misterio.

Quienes apuestan por rubios platinados o colores fantasía suelen buscar atención y libertad frente a lo convencional. Mientras que los tonos oscuros, como el negro o el castaño, reflejan discreción, autocontrol y una fuerte orientación a las metas.

Cuál color de cabello es más atractivo, según la ciencia

Lo más interesante es que el cabello no solo refleja personalidad, también influye en cómo los demás reaccionan.

Crédito: Canva Qué significa tener el cabello de colores

Por ejemplo, el investigador Nicolas Guéguen, de la Universidad de Bretagne-Sud, realizó experimentos en bares y descubrió que las mujeres rubias eran abordadas con mucha más frecuencia que las castañas o pelirrojas.

Además, un estudio publicado en el Scandinavian Journal of Psychology encontró que las rubias eran vistas como “más necesitadas”, lo que animaba a los hombres a acercarse sin tanto miedo al rechazo.

Asimismo, las castañas fueron calificadas como más inteligentes, aunque también más arrogantes; y las pelirrojas, como las más temperamentales y con un carácter fuerte.

No obstante, al final del día, teñirse el cabello de colores es mucho más que un tema estético. Según la psicología, es un código que habla de identidad, emociones y hasta puede influir en cómo se desarrollan las interacciones sociales.