Ritual de la canela que debes hacer en febrero para atraer la abundancia y el dinero

Terminamos el primer mes del año, pero todavía se nos vienen más días para poder alcanzar nuestras metas. Es por eso que siempre, al iniciar el mes, se recomienda que se haga el ritual de la canela , con el que vamos a lograr atraer la abundancia y el dinero.

Para que lo puedas poner a prueba, te explicaremos a detalle cómo lo puedes hacer en febrero; es muy sencillo y ampliamente recomendado por sus fuertes efectos.

¿Cuándo se debe soplar canela?

El ritual de la canela es muy famoso, debido a las personas que han asegurado que tiene un gran poder para atraer la abundancia y el dinero. El proceso es muy sencillo y solamente requieres de un insumo. Haz lo siguiente en febrero:

En una de tus manos coloca un poco de canela molida. Antes de hacer otra cosa, en tu mente intenciona el ritual; todo lo que le pidas hazlo en tiempo presente y que sea afirmativo, explicando cómo quieres que llegue y siempre agradeciendo al universo. Hazlo desde afuera de tu casa hacia adentro. Dejamos por lo menos 24 horas.

Con respecto al día en que lo hagas, hay quienes recomiendan hacerlo el 1 de cada mes o también se destaca realizarlo en los primeros 5 días. Es una técnica que muchas personas han empleado para poder pedirle al universo lo que desean.

¿Qué efecto tiene soplar canela dentro de mi casa?

El ritual de la canela se destaca por usar un ingrediente de cocina que tiene poderes mágicos, ya que es poderoso para poder limpiar todo lo negativo que haya, logrando que toda la energía positiva pueda llegar a nuestro hogar con mayor facilidad.

Aunque lo recomendamos para usarlo en la casa, también puede usarse en los negocios o en el trabajo; hay que hacer lo mismo, pero antes de ingresar, para poder activar su poder; así vas a lograr atraer la abundancia y el dinero. No esperes más, ten un excelente inicio de febrero con toda la vibra.