“Trenzas de rebozo y flores": Peinados tradicionales que roban miradas

Se acerca el 15 de septiembre y es momentos de lucir nuestra mexicanidad con todo. Como sabemos que te gusta lucir bien en las fiestas patrias y que a veces la vida es tan ajetreada que te roba tiempo, traemos para ti 3 peinados fáciles que puedes hacer tú misma para lucir espectacular en la noche mexicana.

3 Peinados fáciles para lucir espectacular este 15 de septiembre

Peinado 1: Trenzas de corona con listones patrios

Las trenzas de corona son un clásico que combina tradición y estilo. Para hacerlo:



Elige de qué lado quieres iniciar, toma un poco de tu cabello y comienza a formar una trenza alrededor de tu cabeza, comenzando a tejerla por la parte superior. Mezclados con los mechones de tu pelo puedes incluir los listones. Continúa tejiendo y conforme vas avanzando, ve tomando el cabello que va quedando suelto alrededor hasta tejer todo el cabello junto. Finalmente, sujeta la última parte de tu cabello con pasadores.

Este peinado te hará sentir cómoda, y si bailas mucho, no te preocupes, pues se mantiene firme toda la noche y luce increíble en fotos.

Peinado 2: Coleta alta con trenza espiga

Si prefieres algo más moderno y que sea mucho más rápido de hacer, prueba una coleta alta trenzada tipo espiga:



Recoge tu cabello en una coleta alta y sujétala firmemente. Haz una trenza de espiga (o cola de pez) en toda la coleta. Suaviza algunos mechones delanteros para un toque relajado

Este estilo es ideal para un look juvenil y fresco. Perfecto para lucir linda con tu outfit patriótico.

Peinado 3: Semirrecogido con dos trenzas laterales 🌟

Si lo que estás buscando es el equilibrio perfecto entre elegante y casual, tenemos el peinado ideal para ti:



Separa dos mechones delanteros laterales y haz pequeñas trenzas en cada lado. Llévalas hacia atrás y únelas con una liga pequeña, dejando el resto del cabello suelto. Riza ligeramente las puntas para un acabado más pulido.

Este peinado funciona muy bien si planeas asistir a una noche mexicana más informal. Es versátil y favorece a cualquier tipo de rostro.

Tips extra para un look completo

Es importante usar spray fijador para que tu peinado dure toda la noche. Otro detalle que te hará ver muy mexicana es complementar con aretes grandes o accesorios mexicanos llenos de color como flores de papel. Por último, si tu cabello es corto, puedes usar extensiones de clip para crear un efecto de mayor volumen.

Recuerda que el accesorio más bonito y que no puede faltar es tu linda sonrisa, así que lúcete y disfruta de las fiestas patrias luciendo los mejores peinados.

También te puede interesar: VIDEO: Joven se vuelve viral porque su madre lo exhibió borracho en las redes