¿Qué significa que te salga el arcano de ‘la templanza’ en el tarot? Esto representará en el 2026

Para descubrir qué arcano va a dominar en el año nuevo, solamente debes sumar el dígito de tu día y mes de tu cumpleaños más los dígitos del 2026; el resultado que te salga nos indicará cuál es la carta del tarot que va a dominar.

Si al final el resultado que obtuviste fue 14, entonces prepárate, porque la carta que te corresponde se trata de ‘la templanza’, la cual tiene un importante mensaje que no debes ignorar en los próximos días.

¿Qué significa la carta de ‘la templanza’?

Basándonos en la cuenta de El Tarot de Circe, detalla que el arcano de ‘la templanza’ nos indica que se viene un año de tranquilidad, después de todo el caos que has llegado a vivir en los meses anteriores, momentos que debes aprovechar.

Detalla que para el 2026, se viene un momento en que vas a fluir sin la necesidad de forzar nada, además de que todas tus energías se van a alinear; tu corazón y emociones van a lograr sanar notablemente. Aquellos instantes te van a invitar a poner a prueba tu sabiduría.

Por otro lado, vas a entender que todo ese caos que experimentaste era necesario, puesto que era la preparación que necesitabas para poder disfrutar de la nueva energía que va a emerger en ti. Tu principal aprendizaje va a ser la moderación y llegar a un equilibrio en todo lo que hagas en el 2026.

¿Qué significa la carta de ‘la templanza’ en el amor?

El arcano de ‘la templanza’, en el tema del amor, tiene un fuerte significado. Por un lado, puede asociarse a lanzarse a una nueva relación; crecerá si se avanza progresivamente.

Por otro lado, si estás soltero, la carta del tarot tiene un mensaje importante, ya que nos indica que sigues en un proceso de sanación, por lo que al cuidarte lograrás aumentar tu capacidad para abrir tu corazón a otras personas. Dichos mensajes ocurren cuando la carta sale vertical ante una lectura de amor.