¿Qué significa tener una vela blanca en el centro de la mesa, según el Feng Shui?

A simple vista, el colocar una vela blanca en el centro de la mesa podría parecer solamente un detalle decorativo con poca relevancia, pero la realidad es completamente distinta. En el arte del feng shui, tiene un importante significado espiritual que no debes dejar pasar.

Por esa razón te vamos a detallar qué es lo que significa y de qué manera activa la energía, además de compartirte algunos consejos que no debes dejar pasar.

¿Qué significa la vela blanca, según el Feng Shui?

Para entender mejor su significado al momento de colocarlo en el centro de la mesa, primero debes entender qué simboliza la vela blanca; dicho objeto se destaca por ser asociado con la limpieza y la purificación de ciertos espacios.

Al ser encendida, su poder aumenta, puesto que representa la apertura de nuevos caminos y la receptividad, siendo un artículo que se encarga de iluminar el camino de la buena energía, logrando eliminar todos los bloqueos que se puedan presentar.

Si unimos todo lo anterior y colocamos el objeto en el comedor, su poder se redirecciona hacia la unidad familiar. Eso se debe a que las mesas o comedores son un espacio que reúne a la familia, por lo que se fomenta la comunicación entre los integrantes, según el feng shui.

En conclusión, al unir todos los elementos, logramos que dichos elementos permitan limpiar todas las tensiones que haya entre las personas, favoreciendo un ambiente de calma entre los presentes. Además de ser un objeto decorativo, es un artículo con poderes energéticos.

¿Dónde no poner velas?

Aunque la vela blanca puede atraer mucha energía positiva al ser colocada en el centro de la mesa, según el feng shui . Hay que tener mucho cuidado, ya que son elementos que pueden generar un incendio al ser colocadas en espacios incorrectos.

Preferentemente, colócalo sobre alguna base de vidrio, cerámica o algo de metal que tengas. Mantenlo alejado de elementos inflamables; enciéndelo durante una comida o reunión familiar para activar su poder. Una vez que termine el evento o te retires, no olvides apagarla al instante.