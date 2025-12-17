5 tendencias que veremos en los diseños de uñas para el 2026

Se acerca el 2026 , un año nuevo que llegará con importantes novedades en el tema de la moda y la belleza, elementos que van a cambiar. Junto a sus cambios, también veremos la presencia de fuertes tendencias en el tema de diseños de uñas, los cuales no debes dejar pasar.

Para que te mantengas al día en el tema de la manicura, te diremos cuáles serán las novedades que veremos en el próximo año, para que vayas contemplando el decorado que deseas en tus manos. Toma nota al respecto.

¿Cuáles son las tendencias en los diseños de uñas del 2026?

Vogue, en uno de sus más recientes artículos, ya detalló cuáles son las tendencias en los diseños de uñas para el 2026, detallando que el estilo minimalista y “clean look” será visible en el arreglo de las manos. Esto es lo que veremos el próximo año:

Uñas cortas con tonalidades oscuras.

Aunque el “clean look” se va del maquillaje, ahora llega a las uñas con el título de “clean nails”, empleando tonalidades suaves.

Llegan las uñas largas almendradas sin el uso de color.

Avistamiento de uñas cortas al natural.

La moda de los 2000 de usar colores vibrantes regresó, portando tonalidades llamativas.

Moda en el mundo de las uñas que claramente va a llegar con más fuerza, teniendo estilos sencillos y alternativas llamativas, adaptándose a todos los gustos del próximo año, ya sea que quieras algo muy minimalista o algo que acapare las miradas.

¿Qué colores serán tendencia en el 2026?

Además de hablar de los diseños de uñas que serán la moda en el 2026, también es fundamental conocer las tonalidades que van a dominar en la manicura. Dentro de las tendencias , se aclara que va a dominar el “Cloud Dancer”, un blanco suave y cálido, que claramente puede ser aplicado en tus manos y uñas; así lo explica Vogue.

Ya sea que lo coloques con algunos efectos metálicos, microdiseños, un clásico francés, efecto espejo, perlado, entre otros. Permitiendo que la tonalidad tenga un aspecto más creativo y elegante. Dinos, ¿cuál planeas usar el próximo año?