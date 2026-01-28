Tips para que tu video se haga viral en TikTok

Es muy cierto que en la actualidad, muchas personas pasan gran parte del día en el celular, ya sea por temas de trabajo o simplemente por estar disfrutando de un momento de distracción en las redes sociales. Entre las plataformas más populares del momento, se encuentra TikTok , la cual cuenta con millones de usuarios que diariamente están viendo o creando videos.

Desde algo muy sencillo, hasta videos mucho más elaborados, TikTok es la plataforma en donde muchos usuarios comparten su día a día. Sin embargo, en algunas ocasiones, muchos tratan de volverse virales o crear alguna tendencia que los deje con grandes niveles de visualizaciones y nuevos seguidores.

Es muy cierto que esto no solo depende de la suerte, pues algunos expertos han asegurado que se necesita de una buena estrategia para captar la atención del público y por supuesto, la forma de interacción.

¿Cuáles son los trucos para hacerse viral en TikTok?

Y es que, para los que no sepan, para que un video se convierta en tendencia se deben de cumplir con ciertos criterios que son claves para su éxito, aquí te decimos cuáles son:



Sumarse a las tendencias actuales, esto se puede hacer por medio de audios populares, efectos nuevos o los famosos retos.

Atrapar al usuario en segundos con algo que capte su atención.

Fomentar la interacción.

Tener colaboraciones con otros creadores de contenido para mayor alcance.

Mantener una línea visual y temática que conecte con el interés de los usuarios.

También, es importante poner atención a otros detalles para no perder al público, esto quiere decir que no se debe de poner una resolución distinta a la recomendada, pues TikTok comprime todos los videos a 1080p, por lo que subir archivos en 4K no es la mejor idea y puede resultar en algo negativo para el contenido.

Es recomendable utilizar el códec correcto, respetar la medida de (9:16) y cargar en formato MP4 o MOV y por supuesto, contar con una buena conexión a internet.

