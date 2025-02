Famoso tiktoker mexicano fue secuestrado en Colombia

La inseguridad es un mal que aqueja a todo el mundo, inclusive a los famosos , quienes no están exentos a vivir este tipo de situaciones. El claro ejemplo de esto es el famoso tiktoker mexicano Daniel Lechuga, quien fue secuestrado en Colombia.

Los seguidores de Daniel Lechuga se mostraron preocupados, luego de que revelara que había sido víctima de secuestro en Colombia, experiencia que describió como “la peor de su vida”.

Un juego reñido y muy divertido... ¿Quién ganó el Sin Palabras? [VIDEO] Los conductores de Venga la Alegría usaron toda su imaginación para ser los grandes vencedores de esta mañana de martes en el Sin palabras.

Recordemos que el secuestro se ha vuelto uno de los delitos más comunes y recurrentes en al mundo, afectando a los diferentes secoteres de la población; por ello, los famosos no están exentos de ser víctimas.

¿Qué dijo el tiktoker sobre su secuestro?

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, Daniel Lechuga, dio detalles de lo que vivió horas antes de su secuestro. El tiktoker señaló que se encontraba en Colombina cuando de pronto fue interceptado por varios individuos al salir de un restaurante.

También te puede interesar: El tipo de música que escuchan las personas inteligentes

Los sujetos lo obligaron a acompañarlo y lo mantuvieron privado de su libertad durante cerca de 12 horas, tiempo en el que aprovecharon para despojarlo de sus pertenencias.

¿Cuál fue el momento más angustiante que vivió el tiktoker?

El momento más angustiante que vivió fue cuando sus secuestradores le vaciaron sus cuentas bancarias: “Acabo de vivir la experiencia más horrible de toda mi vida aquí en Colombia. Ayer en la noche salí para cenar y me interceptaron unas personas [...] Me soltaron hace como tres horas, a las 10 de la mañana aproximadamente. Me comenzaron a vaciar mis cuentas, fue un desma… y yo tenía mucho miedo. Se quedaron con todo”.

¿Cómo pudo comunicarse con sus familiares’ El famoso tiktoker mexicano mencionó que, afortunadamente, logró dejar su teléfono móvil en el hotel donde se hospedaba, lo que le permitió hablar con sus familiares después de que lo soltaron.

“Por suerte tengo este celular (con el que estoy grabando) aquí en el Airbnb, que no lo saco, es de emergencia. Pude contactar a mi familia y ya me quiero largar de aquí, ya me quiero ir a mi país, no quiero estar aquí”, añadió.

¿Cómo reaccionaron sus fans?

El hecho no paso desapercibido entre sus fans y no tan fans, quienes le enviaron mensajes de apoyo y fortaleza, aunque hubo quienes dudaron de la veracidad de los hechos.



Te puede interesar: Esto gana realmente un limosnero: Influencer se disfraza y sorprende con los resultados

¿Daniel Lechuga no podía volver a México?

El famoso creador de contenido también relató que le provocó incertidumbre y desesperación no poder regresar a México, pues no había podido encontrar vuelos disponibles.

“Ya me quiero ir de Colombia y falta mucho para mi vuelo. Intenté cambiarlo con mi hermana, pero no hay vuelos. Tengo mucho miedo y grabo porque no sé qué más hacer. Ya estoy guardando mis cosas para irme al aeropuerto y me quedaré ahí hasta que salga mi vuelo”, comentó.

Afortunadamente, el titkoker compartió la noche de ayer 4 de febrero que ya se encontraba en su hogar; sin embargo, no ha dado más detalles sobre el secuestro que vivió en Colombia.

¿Quién es Daniel Lechuga?

Daniel Lechuga es un famoso tiktoker de 23 años que ha ganado popularidad gracias a su talento para la comedia. Nació el 26 de junio de 2001. Actualmente cuenta con más de 9 millones de seguidores.