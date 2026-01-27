Tirar sal en el inodoro dará beneficios que nunca imaginaste: por qué deberías hacerlo

En TikTok han surgido muchas tendencias relacionadas con tirar sal en el inodoro del baño, y cada vez más personas se preguntan para qué sirve realmente. Sin embargo, esta práctica tiene varias aplicaciones .

De acuerdo con La Nación, tirar sal en la taza del inodoro ayuda a destaparlo y a desinfectarlo de manera profunda, sin necesidad de usar químicos agresivos. Además, contribuye a eliminar bacterias y microorganismos que suelen acumularse en el baño.

El consejo es aplicar este truco casero una o dos veces al mes para una limpieza profunda. Solo necesitas 250 gramos de sal fina, 250 gramos de bicarbonato de sodio y 25 cucharadas de aceite neutro. Esta mezcla entra fácilmente por el retrete y cumple su función de forma efectiva .

Puedes tener un inodoro limpio usando ingredientes caseros.|(ESPECIAL/CANVA)

Además, el uso de sal en el baño también tiene un lado espiritual que muchas personas aprovechan durante la limpieza del hogar. Si quieres saber qué significa y cómo se hace, sigue leyendo.

¿Qué significa tirar sal al inodoro en lo espiritual?

Tirar sal en el inodoro también se asocia con la purificación y la limpieza de energías negativas en el hogar. Según Times of India, desde tiempos ancestrales la sal se relaciona con la pureza, la protección, la paz y la estabilidad.

En ese sentido, verter sal en el inodoro se interpreta como un ritual para expulsar energías densas y crear un escudo de protección desde uno de los puntos más profundos del hogar.

Trucos caseros para limpiar el inodoro que no sabías que existían

Otra forma de limpiar el inodoro en profundidad, sin usar sal, es con bicarbonato de sodio y agua tibia. Reader’s Digest Canada recomienda combinarlos con amoniaco doméstico para tallar las superficies, una mezcla que también puede aplicarse en los azulejos del baño. Eso sí, es importante usar guantes para proteger las manos.

La sal tiene poderes espirituales, según creyentes.|(ESPECIAL/CANVA)

Con este tipo de trucos, tu baño puede lucir más reluciente y libre de bacterias, sin recurrir a productos agresivos.