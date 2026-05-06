3 perfumes con notas de “postre": La tendencia de fragancias gourmet que es viral

La tendencia de los perfumes con notas de postre se basa en la conexión directa entre el bulbo olfativo y el sistema límbico, responsable de la memoria y las emociones, por lo que notas como la vainilla, el caramelo o el chocolate activan una sensación de confort, seguridad y placer.

No es casualidad que sean tendencia y estén virales este tipo de fragancias, que han evolucionado para recrear un aroma similar al de azúcar tostado. Estas composiciones modernas logran un equilibrio que interactúa también con el pH de la piel.

Hoy te decimos cuáles son los 3 mejores perfumes con notas de postre que puedes utilizar durante la temporada de primavera-verano para oler delicioso y sumarte a las tendencias que ocupan todas las redes sociales.

Los 3 perfumes con notas de postre que están en tendencia

Vainilla especiada, el nuevo "básico"

Lejos de la vainilla que es más infantil, esta es una versión que se mezcla con notas de haba tonka o sándalo, para darle más profundidad al aroma.

La sensación es de una crema pastelera de alta gama con un toque ahumado. Una nota que ancla la fragancia a la puel, lo que le otorga mayor duración y proyección que la hace destacar en cualquier lugar.

Estos son los perfumes que están en tendencia durante primavera 2026|Pexels: Ron Lach

Caramelo salado y praliné

Es una combinación que utiliza el contraste entre lo dulce y lo salado, para así evitar que el aroma resulte empalagoso.

La sensación evoca la textura de un caramelo suave que se derrite. El toque de sal funciona como un potenciador del resto de las notas, lo que crea una fragancia adictiva que invita a acercarse más.

Perfumes con notas de postre para la temporada primavera-verano|Pexels: cottonbro studio

Notas de frutos secos y lactónicos, como leche y almendra

Es una de las tendencias más recientes y es conocida como perfumes milky o cloud. Las sensación es de un aroma de café latte de avellana o de un postre de almendras.

Al incluir las notas lactónicas, el perfume adquiere una cualidad cremosa y suave que se funde con el aroma natural del cuerpo, es ideal para quienes buscan un perfume dulce con sensación de "segunda piel".