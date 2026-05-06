VIDEO | “El Mimoso” se retira: Luis Antonio López anuncia que se alejará de los escenarios

Previo a una presentación reciente en la Feria de San Marcos, "El Mimoso" anunció que se retira de los escenarios. Luis Antonio López, famoso por haber formado parte de El Recodo, se sinceró con su público sobre sus planes de alejarse de la vida pública.

"A mí ya me queda poco tiempo en los escenarios, siempre lo he dicho. La gente se sorprende, pero yo ya tomé mi decisión", dijo el cantante durante una rueda de prensa en días pasados. "Va con toda la seriedad y con toda la humildad lo digo, llevo poco más de 33 años en la música".

La razón por la cual "El Mimoso" tiene la intención de retirarse pronto es que quiere llevar una vida "normal", lejos de las giras, relaciones públicas y presentaciones continuas; su deseo es viajar y pasar más tiempo con su familia.

Luis Antonio López tiene 46 años de edad y actualmente se sabe poco sobre su vida personal, luego de la mediática separación de su exesposa, María Elena Delfín, quien lo acusó de violencia en 2024.

Sin embargo, el músico reconoce que su trabajo "le dio todo". Además, "eso no significa que si me retiro de los escenarios me retiro de la música. Solamente me retiro de los escenarios pero voy a seguir haciendo música", agregó en su encuentro con medios de comunicación.

Esta será la última gira de "El Mimoso", antes de su retiro

Luis Antonio López dio a conocer que en sus planes para retirarse de los escenarios está contemplando una última gira, la cual durará 2 años. "Imagínate cuánta gente ama mi música, cuánta gente quiere mi música en sus ciudades. Entonces, como que irme así nada más de la noche a la mañana sería un poco grosero y no valorar o apreciar el cariño que el público me tiene", dijo al artista. "Yo entré por la puerta grande y por la puerta grande salgo".

"El Mimoso" pasó más de una década como vocalista de Banda El Recodo, para después emprender una carrera en solitario.