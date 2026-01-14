7 modelos de uñas para llevar este 14 de febrero a la oficina

El 14 de febrero está a pocas semanas de iniciar, con ello los outfits de color rosa y rojo no tienen que faltar así como diseños de uñas, lo cuál complementa tus looks, es por eso que te presentamos las mejores 7 ideas de diseños para gritar la palabra AMOR en tus manos.

1.- Uñas rosas con puntos rojos: Este diseño es elegante y al mismo tiempo divertido, consiste en dar una forma de almendra a las uñas con una base clara, de preferencia rosa pastel y añadir como diseño puntos en color rosa (también pueden ser corazones). Es preferible que la base como el diseño sean en un color que tenga brillos para que el modelo resalte y se vea más lindo.

Uñas rosas con puntos rojos|Crédito: Pexels

2.- Manicure francés rojo: Este diseño busca llevar a otro nivel un básico, el manicure francés. Consiste en hacer modificaciones como cambiar el típico color blanco por un rojo intenso así como pintar por completo una uña en color rojo. La punta puede ser cuadrada o en forma de almendra, es preferible que el esmalte sea brilloso y no mate para que luzcan más.

Manicure francés rojo|Crédito: Pexels

3.- Uñas fucsia con diseño: Que no te espante usar pop color en esta temporada, el fucsia es uno de los tonos más divertidos para llevar en tus uñas, si las utilizas en un tamaño grande lucirán muchísimo. El toque para que puedan destacar entre otras es añadir una uña con un diseño extravagante, pueden ser líneas, figuras o incluso brillos.

Uñas fucsia con diseño|Crédito: Pexels

4.- Uñas rosas con blanco en color mate: Para este diseño deberás tener en color rosa todas las uñas a excepción de una (la que tu quieras), esa la tendrás que pintar de color blanco y puedes hacer diseños sobre ella. Lo que hará que tus uñas resalten es que deberás poner un esmalte en textura mate.

Uñas rosas con blanco en color mate|Crédito: Pexels

5.- Uñas color coral con moños: Si no eres fan del rosa ni del rojo, hay un color que puede sustituir este tono: el coral, que es perfecto para lucir este 14 de febrero. Este diseño lo puedes aplicar sobre uñas largas de acrílico o gelish. Puedes añadir detalles como brillos o moños en un par de uñas.

Uñas coral con moño|Crédito: Pexels

6.- Uñas rosas brillosas: Este color es un infaltable en febrero, luce bien en tonos claros o fuertes. Sin embargo, puedes añadir más detalles como brillo en alguna uña, si los añades en el mismo color rosa no deja de resaltar. Puedes usar este modelo en uñas largas o cortas, en ambas se verá increíble.

Uñas rosas brillosas|Crédito: Pexels

7.- Uñas rojas en forma de almendra: Este diseño se ve increíble en cualquier mano. Destaca feminidad y elegancia, además combina con cualquier look por lo que es ideal para llevar a la oficina y destacar con outfits casuales o formales.