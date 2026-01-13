41 modelos de uñas acrílicas azules que se ven elegantes y hermosas: en cuadradas, almendras o coffin

El azul es un color versátil que transmite sofisticación, frescura y estilo. En las uñas acrílicas, este tono se convierte en el protagonista perfecto para diseños elegantes y hermosos, ya sea en forma cuadrada, almendra o coffin. Estos 41 modelos demuestran cómo este tono puede adaptarse a cualquier personalidad y ocasión.

Si estás buscando inspiración para tu siguiente diseño, múltiples usuarios de Pinterest compartieron ideas brillantes para lucir en tu manicura y con varias inspiraciones para que te animes a darle un look distinto a tus manos.

Los mejores estilos de uñas acrílicas azules

Azul marino liso brillante

Azul pastel lechoso

Azul rey con acabado glossy

Azul cielo con efecto gel

|Pinterest

Azul navy mate

Azul con punta francesa blanca

Azul francés invertido

Azul con líneas doradas minimalistas

|Pinterest

Azul con foil plateado

Azul con efecto mármol

Azul con glitter fino

Azul degradado (baby boomer azul)

|Pinterest

Azul con efecto espejo

Azul con piedras discretas

Azul acero metálico

Azul con diseño geométrico blanco

|Pinterest

Azul con detalles negros elegantes

Azul turquesa suave

Azul petróleo sofisticado

Azul con flores delicadas

|Pinterest

Azul con efecto acuarela

Azul ombré con nude

Azul con perlas pequeñas

Azul con micro glitter encapsulado

|Pinterest

Azul denim moderno

Azul hielo translúcido

Azul con punta coffin marcada

Azul almendra con acabado natural

|Pinterest

Azul cuadrada clásica y pulida

Azul con efecto terciopelo (cat eye)

Azul con diseño abstracto

Azul con detalles cromados

|Pinterest

Azul con estrellas o luna sutil

Azul eléctrico llamativo

Azul con textura sugar

Azul con mix de tonos

|Pinterest

Azul con encapsulado floral

Azul con base nude elegante

Azul con líneas blancas finas

Azul con efecto cristal

Azul minimalista monocromático.