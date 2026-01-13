inklusion logo Sitio accesible
41 modelos de uñas acrílicas azules que se ven elegantes y hermosas: en cuadradas, almendras o coffin

Desde tonos suaves hasta azules intensos, las uñas acrílicas se adaptan a distintos estilos y ocasiones. Checa estos diseños que realzan cualquier look.

Modelos de uñas acrílicas azules
|Pinterest
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  Ana André | DR

El azul es un color versátil que transmite sofisticación, frescura y estilo. En las uñas acrílicas, este tono se convierte en el protagonista perfecto para diseños elegantes y hermosos, ya sea en forma cuadrada, almendra o coffin. Estos 41 modelos demuestran cómo este tono puede adaptarse a cualquier personalidad y ocasión.

Si estás buscando inspiración para tu siguiente diseño, múltiples usuarios de Pinterest compartieron ideas brillantes para lucir en tu manicura y con varias inspiraciones para que te animes a darle un look distinto a tus manos.

Los mejores estilos de uñas acrílicas azules

  • Azul marino liso brillante
  • Azul pastel lechoso
  • Azul rey con acabado glossy
  • Azul cielo con efecto gel
Modelos de uñas acrílicas azules
|Pinterest

  • Azul navy mate
  • Azul con punta francesa blanca
  • Azul francés invertido
  • Azul con líneas doradas minimalistas
Estilos de uñas acrílicas azules
|Pinterest

  • Azul con foil plateado
  • Azul con efecto mármol
  • Azul con glitter fino
  • Azul degradado (baby boomer azul)
Diseños de uñas acrílicas azules
|Pinterest

  • Azul con efecto espejo
  • Azul con piedras discretas
  • Azul acero metálico
  • Azul con diseño geométrico blanco
Modelos de uñas acrílicas azules
|Pinterest

  • Azul con detalles negros elegantes
  • Azul turquesa suave
  • Azul petróleo sofisticado
  • Azul con flores delicadas
Uñas acrílicas azules
|Pinterest

  • Azul con efecto acuarela
  • Azul ombré con nude
  • Azul con perlas pequeñas
  • Azul con micro glitter encapsulado
Estilos de uñas acrílicas azules
|Pinterest

  • Azul denim moderno
  • Azul hielo translúcido
  • Azul con punta coffin marcada
  • Azul almendra con acabado natural
Modelos de uñas acrílicas azules
|Pinterest

  • Azul cuadrada clásica y pulida
  • Azul con efecto terciopelo (cat eye)
  • Azul con diseño abstracto
  • Azul con detalles cromados
Distintos tipos de uñas acrílicas azules
|Pinterest

  • Azul con estrellas o luna sutil
  • Azul eléctrico llamativo
  • Azul con textura sugar
  • Azul con mix de tonos
Estilos de uñas acrílicas azules
|Pinterest

  • Azul con encapsulado floral
  • Azul con base nude elegante
  • Azul con líneas blancas finas
  • Azul con efecto cristal
  • Azul minimalista monocromático.
Uñas acrílicas azules
|Pinterest

