Fabricar tus propios dulceros temáticos de fantasmas es una excelente alternativa para sustituir las clásicas cubetas de plástico comerciales por diseños únicos, ligeros y sostenibles.

La figura del fantasma es un clásico atemporal de octubre que fascina a los niños por su naturaleza misteriosa pero divertida, lo que la convierte en el motivo perfecto para proyectos de manialidades en casa.

Al utilizar elementos económicos y fáciles de moldear como el fieltro, el cartón reciclado o botes plásticos transparentes, puedes crear contenedores de gran capacidad que los más pequeños podrán cargar cómodamente durante toda su jornada de recolección.

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3 ideas para hacer dulceros de fantasmas para pedir dulces en Halloween

El fantasma dulcero de fieltro

Corta dos rectángulos grandes de fieltro blanco y redondea las esquinas inferiores con unas tijeras para simular la silueta de un fantasma. Une ambos rectángulos cosiéndolos por el borde.

Con fieltro negro, recorta dos círculos grandes para los ojos y un óvalo para la boca en forma de sorpresa, y pégalos en el frente del bolso. Corta una tira larga de fieltro blanco trenzado o una cinta de tela negra y fíjala para hacer una bolsa.

3 ideas para hacer dulceros de fantasmas para pedir calaverita|Pinterest

La cubeta "fantasma flotante" con botes de plástico

Recicla un bote grande de plástico transparente y retira las etiquetas por completo. Consigue una tela blanca ligera y colócala sobre el bote, además de fijarla con pegamento y dejar que las puntas cuelguen de forma irregular abajo para simular las ondas del espectro.

El farol de fantasma con galones de leche reciclados

Lava meticulosamente un envase de plástico translúcido de galón de leche o jugo y retira la tapa. Con ayuda de un cúter, corta una ventana amplia de forma cuadrada o circular en la parte trasera del envase.

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En la parte frontal del galón, dibuja una expresión fantasmal con marcador negro o pega figuras de vinil adhesivo. El asa natural del galón servirá para transportarlo, pero el gran truco consiste en introducir una pequeña serie de luces LED de pilas o una barra luminosa.

