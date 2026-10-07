El adelgazamiento capilar y la aparición de entradas pronunciadas es algo que muchas veces no se puede evitar, aunque sí se puede disimular eligiendo cortes de cabello en capas adecuados para cada melena.

Ante esta situación, el error más común en los salones y barberías suele ser dejar el cabello excesivamente largo para intentar tapar las sienes, lo que genera un efecto contraproducente al hacer que el viento o el movimiento revelen el contraste.

La solución ideal que proponen los estilistas y expertos en visagismo es recurrir a la física del cabello: los cortes en capas estructuradas.

Ventaneando | Programa completo 7 de octubre de 2026

4 cortes de cabello en capas para disimular entradas

El french crop texturizado

French crop texturizado|Pinterest

Es uno de los cortes más populares y eficientes del momento debido a su alta practicidad. Este diseño se caracteriza por mantener los laterales y la nuca muy cortos o con un desvanecido medio, mientras que la parte superior conserva una longitud media trabajada en capas cortas y desfiladas. El elemento estrella es un flequillo corto y recto peinado hacia adelante.

El shag o shaggy con flequillo de cortina

Shag o shaggy con flequillo de cortina|Pinterest

Una opción idónea y ultrafemenina para las mujeres que buscan suavizar la zona de la diadema y las sienes. El corte shag se compone de una cascada de capas muy cortas y conectadas que nacen desde la coronilla, aportando volumen inmediato en la raíz, se complementa con flequillo de cortina abierto al centro.

El modern mullet con caída frontal

Modern mullet con caída frontal|Pinterest

El babero mantiene una densidad generosa en la nuca y la zona superior, pero realiza capas internas grifadas en la coronilla. El truco es conectar los laterales desvanecidos con mechones superiores desordenados que caen en diagonal hacia el frente.

El bob escalado con capas internas

Bob escalado con capas internas|Pinterest

La clave de este diseño para combatir la falta de pelo es evitar los bloques pesados o rectos. En su lugar, se aplican capas internas invisibles que retiran peso de las zonas ocultas, permitiendo que las puntas adquieran un rebote natural que se curve hacia el rostro.

