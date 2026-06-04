Cómo hacer microblading en casa

El microblading es un proceso mediante el cual se utilizan microagujas para que se pueda cortar la piel e implantar pigmento. Es por esto que no se recomienda realizarlo en casa y sin un profesional.

Hacerlo sin la esterilización, el equipo profesional y la capacitación técnica adecuada conlleva riesgos graves de infecciones por patógenos, cicatrices permanentes (queloides) y resultados asimétricos desastrosos. Lo que sí puedes hacer de forma totalmente segura es lograr un "efecto microblading" semipermanente o con maquillaje utilizando productos de libre venta.

¿Cómo hacer un microblading?

Opción 1: Rotuladores con efecto Microblading (Maquillaje)

Esta es la alternativa más rápida, indolora y segura para simular pelos reales que duran todo el día.

Consigue el producto: Compra un rotulador de cejas con punta de horquilla (tres o cuatro puntas delgadas).

Limpia tu rostro: Elimina cualquier rastro de grasa o crema en la zona de las cejas.

Peina los vellos: Usa un cepillo de cejas para peinar el pelo hacia arriba.

Traza con suavidad: Apoya el rotulador inclinando la punta más larga hacia el inicio de la ceja.

Dibuja pelo a pelo: Realiza movimientos rápidos y ligeros hacia arriba imitando la dirección natural del vello.

Fija el resultado: Aplica un gel transparente para cejas para lograr un efecto laminado de larga duración.

Opción 2: Tintes semipermanentes (Efecto Tattoo de 3 a 7 días)

Si buscas algo que no se caiga al desmaquillarte por las noches, los geles "peel-off" o tintes caseros son ideales.

Diseña el mapa de tu ceja: Usa un hilo impregnado con delineador para marcar los límites de tu ceja y garantizar simetría.

Aplica el gel pigmentado: Con un pincel angular fino, distribuye el producto rellenando los huecos.

Controla la intensidad: Aplica menos cantidad en el inicio de la ceja y más en la cola para un efecto degradado.

Deja actuar el tiempo correcto: Espera entre 20 y 45 minutos según las instrucciones del fabricante del producto.

Retira la película: Despega la capa de gel seco con cuidado desde el inicio hacia el final de la ceja.

Si de todas formas deseas aprender la técnica real:

Si tu objetivo es formarte como profesional del microblading, debes adquirir el equipo adecuado y practicar únicamente sobre piel sintética o látex, nunca sobre tu propio rostro o el de otra persona sin certificación previa.

Kit de práctica: Necesitarás un inductor manual, agujas tipo U de 18 pines, pigmentos especiales de práctica y látex plano.

Higiene estricta: Aunque sea sobre látex, acostúmbrate a utilizar guantes y desinfectar el área de trabajo.

Control de presión: Aprende a medir la fuerza, ya que una presión desigual arruina el trazo.