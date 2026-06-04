Cómo hacer microblading en casa
Si bien no se recomienda hacer este proceso en casa pues puedes hacer una alternativa más segura.
El microblading es un proceso mediante el cual se utilizan microagujas para que se pueda cortar la piel e implantar pigmento. Es por esto que no se recomienda realizarlo en casa y sin un profesional.
Hacerlo sin la esterilización, el equipo profesional y la capacitación técnica adecuada conlleva riesgos graves de infecciones por patógenos, cicatrices permanentes (queloides) y resultados asimétricos desastrosos. Lo que sí puedes hacer de forma totalmente segura es lograr un "efecto microblading" semipermanente o con maquillaje utilizando productos de libre venta.
¿Cómo hacer un microblading?
Opción 1: Rotuladores con efecto Microblading (Maquillaje)
Esta es la alternativa más rápida, indolora y segura para simular pelos reales que duran todo el día.
Consigue el producto: Compra un rotulador de cejas con punta de horquilla (tres o cuatro puntas delgadas).
Limpia tu rostro: Elimina cualquier rastro de grasa o crema en la zona de las cejas.
Peina los vellos: Usa un cepillo de cejas para peinar el pelo hacia arriba.
Traza con suavidad: Apoya el rotulador inclinando la punta más larga hacia el inicio de la ceja.
Dibuja pelo a pelo: Realiza movimientos rápidos y ligeros hacia arriba imitando la dirección natural del vello.
Fija el resultado: Aplica un gel transparente para cejas para lograr un efecto laminado de larga duración.
Opción 2: Tintes semipermanentes (Efecto Tattoo de 3 a 7 días)
Si buscas algo que no se caiga al desmaquillarte por las noches, los geles "peel-off" o tintes caseros son ideales.
Diseña el mapa de tu ceja: Usa un hilo impregnado con delineador para marcar los límites de tu ceja y garantizar simetría.
Aplica el gel pigmentado: Con un pincel angular fino, distribuye el producto rellenando los huecos.
Controla la intensidad: Aplica menos cantidad en el inicio de la ceja y más en la cola para un efecto degradado.
Deja actuar el tiempo correcto: Espera entre 20 y 45 minutos según las instrucciones del fabricante del producto.
Retira la película: Despega la capa de gel seco con cuidado desde el inicio hacia el final de la ceja.
Si de todas formas deseas aprender la técnica real:
Si tu objetivo es formarte como profesional del microblading, debes adquirir el equipo adecuado y practicar únicamente sobre piel sintética o látex, nunca sobre tu propio rostro o el de otra persona sin certificación previa.
Kit de práctica: Necesitarás un inductor manual, agujas tipo U de 18 pines, pigmentos especiales de práctica y látex plano.
Higiene estricta: Aunque sea sobre látex, acostúmbrate a utilizar guantes y desinfectar el área de trabajo.
Control de presión: Aprende a medir la fuerza, ya que una presión desigual arruina el trazo.