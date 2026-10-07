5 ideas para hacer una calaverita para pedir dulces de las Guerreras K-Pop

Personalizar el contenedor para pedir calaverita al estilo de las Guerreras K-Pop se ha convertido en uno de los proyectos favoritos de los fanáticos de la cultura pop para destacar durante las festividades de octubre.

Crear una calaverita inspirada en Rumi, o en la iconografía de la serie, es la alternativa perfecta para sustituir las bolsas tradicionales por una pieza de colección hecha por ti misma.

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5 ideas para hacer una calaverita de las Guerreras K-Pop para pedir dulces

La cubeta Dumpling Squishy de Rumi

Toma una cubeta plástica redonda tradicional y retira el asa original. Con fomi moldeable, dale volumen al borde superior, simulando los pliegues orgánicos y redondeados de un mandú.

Utiliza marcadores acrílicos o pintura fina para dibujar en el frente el rostro animado y sonriente de Rumi, destacando sus icónicos ojos grandes con destellos morados. Agrega una correa de listón satinado morado.

Calaverita para pedir dulces de las Guerreras K-Pop|Pinterest

El bolso holográfico estilo lightstick

Consigue una bolsa de plástico transparente o un contenedor de acrílico cilíndrico ligero que sirva como la base de tu dulcero. Fórrala parcialmente con papel vinil holográfico o tornasol, dejando ventanas para que los dulces se vean desde el exterior.

Imprime o dibuja el logotipo oficial de HUNTR/X y pégalo en el centro del contenedor usando pegamento resistente.

Calaverita para pedir dulces de las Guerreras K-Pop|Pinterest

La calaverita de fuego oscuro con luces neón

Consigue una cubeta tradicional en forma de calabaza y píntala completamente con pintura en aerosol negra con acabado mate o satinado.Dibuja runas místicas con pintura neón o marcadores que brillen bajo la luz negra.

El empaque de misterio Ramium Superstar

Forra una caja de cartón de color lila o morado pastel. Diseña una etiqueta frontal inspirada en los empaques de la sopa instantánea, corta una venta al centro y realiza dos perforaciones en la parte superior para colocar una cadena de plástico de eslabones negros.

5 ideas para hacer una calaverita para pedir dulces de las Guerreras K-Pop|Pinterest

La bolsa de Guerrera de Élite en fieltro y glitter

Corta dos piezas de fieltro negro grueso en forma de escudo o estrella y únelas cosiendo los bordes o aplicando silicona caliente, dejando la parte de arriba abierta.

Recorta la silueta del icónico peinado de Rumi con los mechones morados, usando fomi con diamantina y pégalo en la sección frontal. Agrega detalles en fomi dorado, como estoperoles, diseña un asa trenzada combinando listones negros y morados.

