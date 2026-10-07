Los psicólogos coinciden: esta es la pregunta que debes hacerle a tus hijos para que se empoderen

Para todos aquellos que son padres de hijos pequeños, deben saber que la crianza es algo fundamental y que puede tener influencia en un futuro y hasta incluso dejar algunas secuelas sino les decimos las palabras adecuadas. Y es que llega un momento en que los padres se vuelven en los solucionadores de todos sus problemas, pero quizás hay algo en lo que están fallando, y se trata de hacer una pregunta que puede ser clave para que se empoderen y esto es lo que explicó la psicología.

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Siguiendo esta misma línea, es normal que cuando nuestro hijo pequeño tenga algún problema, corramos a solucionar ese problema, ya sea porque no puede hacer los deberes del colegio, porque no puede hacer ciertas cosas; y nos convertimos en solucionadores inmediatos de sus problemas. Y es que si bien parte de la tarea de los padres es cuidar de un niño durante los primeros años en los que se desarrolla, hay que brindarle algunas herramientas para que pueda desenvolverse solo.

Por otro lado, los expertos coinciden en que no es bueno que los padres se conviertan en ‘solucionadores’, teniendo en cuenta que esto puede traer problemas en un futuro y el niño dependerá absolutamente de sus padres. Por eso, es que desde la psicología recomendaron que hay una pregunta que debes hacerle para que se empoderen.

Cuál es la pregunta que debes hacerle a tu hijo, según la psicología

Más allá de preguntarle cómo le ha ido en el colegio, lo que la psicología intentó explicar, es que nos intenta saber cómo piensan o están nuestros hijos y es por eso, que la pregunta que deberíamos hacerle es ‘¿Cómo lo harías tú?’ Esto se puede convertir en una herramienta clave para fomentar su confianza, su autonomía y la capacidad para tomar decisiones.

Qué significa decirle esta pregunta

Por otro lado, hacerle esta pregunta a tu hijo no significa que nos vamos a desentender del todo, según explicó la psicología ni que tampoco encuentre la solución para todo; sino que la diferencia está en no ocupar automáticamente el lugar de quien sabe y decide. Además, esta pregunta cambiará el mensaje que están recibiendo y es que los niños van construyendo una idea progresiva de sí mismos y van formando su identidad, autoestima y autonomía.