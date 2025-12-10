¡Bombazo! Lalo España cierra importante ciclo en su vida personal

El comediante Lalo España dio a conocer que atraviesa un duro momento en su vida sentimental ya que reveló que concluyó la relación que mantenía desde hace más de dos años con su pareja, aunque no dio más detalles de lo ocurrido fans le mostraron su apoyo a través de mensajes en redes sociales.

Con una impresionante imagen de una rojiza puesta de sol el actor agradeció lo vivido: "Hoy cerramos un ciclo después de poco más de dos años de relación sentimental con un ser maravilloso al que le agradezco enormemente por todo lo vivido...", escribió el actor en Instagram.

Asimismo, España dejó claro que la separación se dio con mucho cariño, ya que, que cada uno necesitaba seguir su propio camino debido a que se fueron presentando cambios en la relación, otra de las palabras que plasmó en el mensaje fue Gracias por el tiempo que pasaron juntos, pero sobre todo por haber llegado en un momento clave donde el actor llevaba tiempo sin tener una pareja.

Gracias por haberme llevado de la mano para confiar, fluir y atreverme a arriesgar y abrir el corazón después de 12 años sin tener pareja. Es muy sano detenernos y reconocer cuando las experiencias van cambiando y el panorama se modifica, cuando empezamos a sentir algo distinto, no fingir por miedo a estar solos, por temor de lastimar a alguien, cerrar de manera amorosa, civilizada, armónica.

¿Quién era la pareja de Lalo España?

Aunque muchos intentaron adivinar, lo cierto es que Lalo España siempre mantuvo la identidad de su ahora expareja en incógnito, esto con el fin de protegerlo, aunque se sabe que era alguien alejado de los reflectores, está involucrado en el ámbito creativo pero detrás de cámaras, según medios, ambos compartían una dinámica tranquila, leal y de mucha complicidad. Su relación se caracterizó por la discreción absoluta, una decisión que España continúa respetando incluso después de la ruptura.

¿Qué sigue para Lalo España después de la ruptura amorosa?

Lejos de quedarse quieto y tal cómo lo escribió, para Lalo las cosas cambian y deben de continuar y sin duda alguna el trabajo se ha convertido en su aliciente para este duelo que atraviesa, ya que lo que resta del año el actor mantiene la agenda llena para seguir recorriendo el país con su show “Humor con humor se paga”, así como sus nuevos proyectos en televisión, una propuesta teatral y su participación en un proyecto que comparte con Adal Ramones y Yordi Rosado.