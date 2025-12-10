Las 2 playas de Jalisco donde más te pueden salir cocodrilos, según la IA

Parte de los atractivos principales del estado de Jalisco son las preciosas playas que resguarda en su territorio , con paisajes que parecen recién salidos de una película y la naturaleza brilla en todo su esplendor. Sin embargo, precisamente por toda la flora y fauna que existe en estos destinos, hay algunas zonas que se consideran de riesgo por la presencia de cocodrilos en sus aguas.

Si bien el avistamiento de estos animales han sido casos aislados, siempre es bueno conocer cuáles son los puntos que están más propensos a una de estas apariciones. Dos de los sitios con los que es mejor tener cautela para evitar incidentes, son Boca de Tomates y Marina Vallarta, según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT.

Así son las playas de Jalisco donde podrías encontrar un cocodrilo

Debido al cambio climático y la invasión del hábitat natural de estos reptiles, su trayectoria ha ido cambiando y ahora es posible que se aparezcan en lugares que antes hubieran sido inimaginables. Es por esto que en el pasado solía pensarse que los cocodrilos solo estaban en ciertos ecosistemas acuíferos y alejados de la gente, pero esto ya no es garantía de nada, tal como ha pasado en las siguientes playas de Jalisco .

Al estar cerca de reservas naturales, en estos destinos de Jalisco puede haber cocodrilos y otros animales|Secretaría de Turismo, Canva

1. Boca de Tomates. Ubicada exactamente atrás del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, esta playa tiene alta presencia de cocodrilos y está prohibido bañarse allí. De acuerdo con datos del programa Destinos México de la SECTUR, un factor que influye con la presencia de lagartos es que está cerca del Estero Boca Negra, uno de sus hábitats por excelencia.

2. Marina de Vallarta. Este manglar que se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos para quienes van a Puerto Vallarta, forma parte de un ecosistema tropical donde habitan cocodrilos y otras especies. No todos son agresivos ni buscan una presa, pero lo ideal es siempre estar alerta y no querer provocarlos por diversión.

Consejos de seguridad para ir a una playa con posible presencia de cocodrilos

Además de las recomendaciones obvias para prevenir ataques de cocodrilos como no acercarse a ellos ni tratar de ahuyentarlos con poca distancia de separación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), emitió una serie de prácticas que es mejor evitar cuando se visitan playas o zonas acuosas donde es común el avistamiento de cocodrilos.

Si vas a una playa con presencia de cocodrilos, mantente siempre alerta|Imagen generada con Gemini IA