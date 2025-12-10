Este es el mapa con los sitios donde se pueden tomar fotos con Santa Claus en CDMX
De esta manera no puedes perderte de retratar este momento tan hermoso y mágico.
En todos los rincones del mundo ya se respira el aire navideño . Sin dudas en todas las calles, casas y centros comerciales se llenan de color y magia con sus hermosas decoraciones.
Teniendo en cuenta este contexto tenemos no puede faltar una de las tradiciones familiares más esperadas sobre todo para los más pequeños que es el encuentro con Santa Claus . Es el momento para entregarle los deseos y capturar este evento en una fotografía.
Note puedes perder la postal navideña del 2025 por lo que te vamos a decir dónde puedes encontrar los lugares para tomarte la foto en CDMX. Las opciones se adaptan a todos los gustos y presupuestos.
¿Cuáles son los lugares para tomarte una foto con Santa Claus?
Los lugares más populares para tomarte la foto con Santa Claus en la Ciudad de México:
Centros comerciales
Perisur
- Periférico Sur, número 4690, colonia Insurgentes Cuicuilco, alcaldía Coyoacán
Mitikah
- Avenida Universidad, número 1200, Pueblo de Xoco, alcaldía Benito Juárez
Parque Delta
- Avenida Cuauhtémoc, número 462, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez
Galerías Coapa
- Calzada del Hueso, número 965, colonia Granjas Coapa, alcaldía Tlalpan
Plaza Antara
- Avenida Ejército Nacional, número 843-B, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo
Parque Las Antenas
- Anillo Periférico, número 3278, colonia Jardines de la Hacienda, alcaldía Iztapalapa
Parques públicos
Parque Tezozómoc
- Avenida Manuel Salazar, sin número, colonia Hacienda El Rosario, alcaldía Azcapotzalco
Romería de la Alameda del Sur
- Canal de Miramontes, sin número, colonia Las Campañas, alcaldía Coyoacán
Plazas públicas
Zócalo de la Ciudad de México
- Plaza de la Constitución, sin número, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc
Romería del Monumento a la Revolución
- Plaza de la República, sin número, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc
En este mapa interactivo podrás consultar la ubicación de estos lugares para que vayas con tus seres queridos a tomarte la foto con Santa.
Te recomendamos que vayas con tiempo y paciencia para poder disfrutar del momento en familia. Antes de pasar con Santa, pregunta si se puedes tomar fotos tú también. Si te permiten tomar tus propias fotos, lleva cámara o celular con suficiente batería.