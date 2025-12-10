Este es el mapa con los sitios donde se pueden tomar fotos con Santa Claus en CDMX

En todos los rincones del mundo ya se respira el aire navideño . Sin dudas en todas las calles, casas y centros comerciales se llenan de color y magia con sus hermosas decoraciones.

Noticias San Luis Potosí del 3 de diciembre 2025

Teniendo en cuenta este contexto tenemos no puede faltar una de las tradiciones familiares más esperadas sobre todo para los más pequeños que es el encuentro con Santa Claus . Es el momento para entregarle los deseos y capturar este evento en una fotografía.

Note puedes perder la postal navideña del 2025 por lo que te vamos a decir dónde puedes encontrar los lugares para tomarte la foto en CDMX. Las opciones se adaptan a todos los gustos y presupuestos.

¿Cuáles son los lugares para tomarte una foto con Santa Claus?

Los lugares más populares para tomarte la foto con Santa Claus en la Ciudad de México:

Centros comerciales

Perisur



Periférico Sur, número 4690, colonia Insurgentes Cuicuilco, alcaldía Coyoacán

Este es un momento mágico.

Mitikah



Avenida Universidad, número 1200, Pueblo de Xoco, alcaldía Benito Juárez

Parque Delta



Avenida Cuauhtémoc, número 462, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez

Galerías Coapa



Calzada del Hueso, número 965, colonia Granjas Coapa, alcaldía Tlalpan

Plaza Antara



Avenida Ejército Nacional, número 843-B, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo

Parque Las Antenas



Anillo Periférico, número 3278, colonia Jardines de la Hacienda, alcaldía Iztapalapa

Parques públicos

Parque Tezozómoc



Avenida Manuel Salazar, sin número, colonia Hacienda El Rosario, alcaldía Azcapotzalco

Romería de la Alameda del Sur



Canal de Miramontes, sin número, colonia Las Campañas, alcaldía Coyoacán

Plazas públicas

Zócalo de la Ciudad de México



Plaza de la Constitución, sin número, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc

Romería del Monumento a la Revolución



Plaza de la República, sin número, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc

En este mapa interactivo podrás consultar la ubicación de estos lugares para que vayas con tus seres queridos a tomarte la foto con Santa.

Te recomendamos que vayas con tiempo y paciencia para poder disfrutar del momento en familia. Antes de pasar con Santa, pregunta si se puedes tomar fotos tú también. Si te permiten tomar tus propias fotos, lleva cámara o celular con suficiente batería.

