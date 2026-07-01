Estas son las 5 plantas que ahuyentan los mosquitos sin usar repelente

El verano ya comenzó hace pocas semanas atrás y ya se sienten las temperaturas agobiantes y altas; por lo que es momento de encender los aires acondicionados y mantenerse frescos durante el día para evitar golpes de calor. Entre los aspectos negativos que trae esta estación, sin dudas, son la presencia de mosquitos, estos insectos que aparecerán durante estos meses y que pueden ser peligrosos en caso que sean transportadores de virus y en lugar de utilizar repelentes, te vamos a compartir cuáles son las mejores 5 plantas para tener.

No hay dudas que el verano es una de las estaciones del año preferidas por muchas personas, por el hecho que podrán ir a la playa, disfrutar de tomar sol, de hacer más actividades al aire libre o lucir prendas más sueltas, pero que también tiene sus desventajas, como la presencia de algunos visitantes que no son para nada agradables y que pueden causar problemas, y estamos hablando de los mosquitos.

Cuando hablamos de verano, inmediatamente lo vinculamos con los mosquitos y es que estos insectos aprovecharán los días calurosos para reproducirse y hacerse presentes en todos los hogares; en donde pueden picar y hasta incluso transportar enfermedades. Si bien la mejor forma de combatirlos es utilizando repelentes, te dejaremos una alternativa natural y que tiene que ver con cinco plantas que los alejan por completo.

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5 plantas para ahuyentar mosquitos

Albahaca : es una de las plantas que ahuyenta a los mosquitos del hogar gracias a su perfume intenso, fresco y que ayuda a mantenerlos lejos. Se pueden colocar hojas sueltas sobre la ventana o la puerta

: es una de las plantas que ahuyenta a los mosquitos del hogar gracias a su perfume intenso, fresco y que ayuda a mantenerlos lejos. Se pueden colocar hojas sueltas sobre la ventana o la puerta Lavanda : esta planta aromática es perfecta para mantener a los mosquitos alejados y es que sus flores moradas, su aroma intenso, su perfume relajante y su alta resistencia, la convierten en la opción perfecta para decorar terrazas

: esta planta aromática es perfecta para mantener a los mosquitos alejados y es que sus flores moradas, su aroma intenso, su perfume relajante y su alta resistencia, la convierten en la opción perfecta para decorar terrazas Menta : es una de las plantas aromáticas conocidas por crecer rápidamente, pro sus hojas brillantes, su aroma intenso y eso hace que los mosquitos no se acerquen

: es una de las plantas aromáticas conocidas por crecer rápidamente, pro sus hojas brillantes, su aroma intenso y eso hace que los mosquitos no se acerquen Romero: es sin dudas una de las mejores plantas contra los mosquitos gracias al aroma intenso y reinoso