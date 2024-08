Esto pasa si le echas bicarbonato al jabón de trastes

Disponer de limpieza en todos los aspectos e instancias que constituyen tu vida diaria es siempre una buena idea, pues haciendo esto vas a terminar de encontrar soluciones para el día a día. Ahora bien, dado el caso vamos a dar una información que puede ser super valiosa, como lo es el comentar sobre lo qué pasa si le echas bicarbonato al jabón de trastes.

¿Qué pasa si le echas bicarbonato al jabón de trastes?

Hay investigaciones que determinaron que la combinación de distintos productos de limpieza en el hogar, no termina siendo una buena solución. Y dentro de esta instancia hay que destacar que la mezcla de bicarbonato con jabón de trastes, pues no es seguro así que mejor no se te ocurra incurrir en esta idea.

El por qué se radica en que ambos contienen ácido muriático en muchos casos y que la combinación termina generando una reacción química que genera cloro gaseoso que es bastante tóxico para los pulmones. Incluso considera que hay algunos jabones de trastes que tienen ciertas aminas o sales de amonio para terminar de aumentar su poder de limpieza, por lo que realizar la mezcla con cloro termina por formar cloraminas, las mismas que son tóxicas y cancerígenas.

Considera para cerrar algunos consejos pequeños y muy prácticos para esta instancia y con ello ahorrarse algunos momentos ingratos. Cambiar la esponja cada cierto tiempo ayuda mucho y la explicación radica en que este elemento suele tener un alto crecimiento de bacterias, debido a que suelen estar húmedas, porque guardan restos de comida.

El uso de agua caliente, también sirve pues el motivo se sostiene en que puedes lavar con más facilidad y que ayuda a contrarrestar bacterias peligrosas y por último, aprovecha el bicarbonato. Para el caso, procura limpiar tus platos agregando unas gotas de limón y teniendo una esponja a mano para que quede reposando por unos minutos.