Esto se sabe sobre la desaparición de los creadores de contenido Markitos Toys y su hermano

El mundo de las redes sociales se encuentra consternado por la reciente desaparición del influencer ‘Markitos Toys’, y su hermano Kevin Castro, mejor conocido como ‘KC’, esto después de que se reportara un incendio en un restaurante ubicado en el fraccionamiento Isla Musala, en Culiacán, Sinaloa.

Los influencers solían promocionar dicho establecimiento de comida; sin embargo, actualmente se encuentran desaparecidos, esto en el contexto de la fuerte violencia que se vive en aquel estado desde hace ya varios meses.

¿El incendio fue provocado?

Se sabe que el incendio al establecimiento fue provocado y coincidió con otro ataque perpetrado en la sucursal que se ubica en el Desarrollo Urbano Tres Ríos. En ambos establecimientos se escucharon detonaciones de armas de fuego, pero no se reportaron herido o personas fallecidas.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de ‘Markitos Toys’ y su hermano?

Después de los incendios registrados en los establecimientos señalados y que el influencer acostumbra a promocionar, medios locales dieron a conocer la desaparición de ‘Markitos Toys’ y su hermano ‘KC’.

Se sabe a ambos creadores de contenido los habrían levantado en el Aeropuerto de Culiacán. Sin embargo, dicha versión no ha sido negada ni confirmada por las autoridades de dicha entidad.

¿Mataron a un amigo cercano de ‘Markitos Toys’ y ‘KC’?

La desaparición de los creadores de contenido coincidió con el hallazgo del cadáver de Jesús Miguel “N”, conocido como ‘El Jasper’, de 29 años de edad y quien era amigo cercano de ‘Markitos Toys’.

‘El Jasper’ fue secuestrado días antes en su domicilio en Quilá, donde sujetos armados entraron a su casa y se lo llevaron. Días después fue hallado muerto con impactos de bala.

¿Quiénes son 'Los Toys'? ‘Markitos Toys’ y ‘KC’ han sido señalados de lavar dinero para el Cartel de Sinaloa, principalmente para Los Chapitos. Sin embargo, dicha información fue desmida después por el propio ‘Markitos’ en sus historias de Instagram.

“Para todo aquel frustrado, envidioso, sorprendido porque Markitos Toys ha hecho lana estos últimos años...Si sorprende porque me he comprado carros, casas, porque he llevado una mejor vida, yo les voy a decir algo: pónganse a trabajar y lo van a poder hacer”, afirmó.