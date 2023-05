Estrés marital: ¿qué es y cómo afecta a los integrantes de la pareja?

Por más que no parezca la realidad es que muchas veces nos encontramos padeciendo situaciones agobiantes. Es una realidad que nuestras obligaciones como las mismas emociones con las que lidiamos nos llevan a batallar con hechos que pueden superarnos en un cierto momento. Ahora bien, aquí nos convoca hablar de lo que es el estrés marital, más concretamente qué es y cómo afecta a los integrantes de la pareja.

Lo primero que tenemos que decir es que los vínculos constituyen una construcción dinámica en constante proceso. Los cambios más notables en este tipo de relación se vienen pronunciando desde hace décadas, aunque en este último siglo aún más. Los puntos de vista sobre el vínculo son una mixtura de pautas clásicas (convivencia, matrimonio, hijos, inclusión de matrimonio en la red familiar mayor, etc.) con nuevas miradas (defensa de los tiempos personales, no matrimonio, postergación de la maternidad, consensuar qué gusta y que no en el encuentro sexual), apertura a nuevos estímulos (juguetes sexuales, porno, parejas abiertas, etc.) y la presencia de la tecnología desde la conquista (aplicaciones de contacto, redes) hasta cada instante de la vida cotidiana.

¿Qué es el estrés marital y cómo afecta a los integrantes de una pareja?

Para responder a esto hay que destacar que el bienestar responde a actitudes predominantemente positivas hacia la pareja y bajos niveles de comportamiento hostil y negativo. La baja calidad marital se caracteriza por una baja satisfacción, actitudes predominantemente negativas hacia la pareja y altos niveles de comportamiento hostil y negativo. Es decir, desde esos aspectos es que se comienza definiendo este aspecto.

Ahora bien, este problema afecta de diversas maneras y vale empezar a mencionar alguno de esos casos. Por un lado está la salud cognitiva. En este ítem cuando la mirada y el punto de vista sobre las conductas del otro son evaluadas siempre de la misma manera. También está la salud afectiva emocional. Para este aspecto la persona está entrampada en un vínculo hostil, que no le aporta satisfacciones y bloquea su proyección futura. Cuando una persona angustiada o estresada por factores extramaritales recibe el apoyo de su conyugue la capacidad de superación estará en aumento, además de mitigar la culpa por sentirse una carga para los demás.

Y podemos resaltar otra manera en la que afecta y, para sorpresa de pocos, lo físico padece esta situación. El sistema cardiovascular como el inmune y el endócrino padecen de esto de distintas formas y con ello manifiestan los problemas derivados de esta situación. Así que, tal y como puedes ver, hay formas muchas en las que esto se expresa y mejor tenerlas en cuenta para evitar problemas como también, siempre es bueno tratar los problemas que existan para encontrar siempre soluciones valiosas.