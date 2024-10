IMPACTANTE: Estudiante en Tabasco muere al caerle una portería de futbol sobre la cabeza

Un lunes que comenzó como cualquier otro en el Colegio de Bachilleres de Tabasco (Cobatab) terminó en una tragedia que ha conmocionado a la comunidad educativa y a todo el estado. Lo que debía ser una rutinaria clase de Educación Física se convirtió en el escenario de un fatal accidente que le costó la vida a un joven estudiante, dejando a familiares, amigos y compañeros sumidos en el dolor y la incredulidad.

Estudiante en Tabasco muere al caerle una portería de fútbol sobre la cabeza

La mañana del lunes 30 de septiembre, el plantel 35 del Cobatab en Cárdenas fue testigo de un suceso que nadie hubiera podido imaginar. Antonio, un estudiante de primer semestre de tan solo 16 años, perdió la vida en circunstancias que han levantado serios cuestionamientos sobre la seguridad en las instalaciones escolares.

¡Una mujer fue baleada en pleno centro histórico de la CDMX! [VIDEO] Los elementos de la SSC llegaron a los pocos minutos del suceso, y aunque montaron un operativo para encontrar a los responsables, no lograron detener a nadie.

Te puede interesar: Joven apuñala a la familia de su exnovia en Puebla; así fue el momento

Según los primeros informes, el joven se encontraba en su clase de Educación Física cuando, por razones aún no esclarecidas, se colgó de una de las porterías de la cancha de fútbol. Lo que siguió fue una secuencia de eventos trágicos: la estructura, que aparentemente no estaba fijada al suelo, no soportó el peso y se desplomó, golpeando fatalmente la cabeza del estudiante.

La reacción de sus compañeros fue inmediata. Entre gritos de auxilio y la confusión del momento, se escuchaba a los profesores dar indicaciones para levantar la cabeza del joven y llamar a las autoridades. Sin embargo, cuando los paramédicos de Protección Civil llegaron al lugar, ya era demasiado tarde.

Te puede interesar: Camarógrafo muere al caer del cielo mientras grababa a paracaidista; así fue el momento

Dan el último adiós a Antonio

Este martes 1 de octubre, el dolor se hizo palpable en las calles de Cárdenas. Familiares, amigos, vecinos y miembros de la comunidad escolar se reunieron para dar el último adiós a Antonio. La procesión fúnebre, que partió de la colonia La Ceiba, fue escoltado por la policía vial y personal de emergencias en su camino hacia la casa de los abuelos de Antonio en Huimanguillo, donde será velado.